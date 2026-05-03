Retour en équipe de France : Un journaliste est «déçu» du comportement d’Hugo Lloris

Axel Cornic

A quelques semaines de la Coupe du monde, certains évoquent un incroyable retour en équipe de France, avec Hugo Lloris qui pourrait sortir de sa retraite internationale. L’ancien capitaine tricolore, actuellement en MLS au Los Angeles FC, pourrait notamment profiter de la blessure ainsi que de la méforme de Lucas Chevalier.

C’est le gros sujet du moment. Alors que tout le monde attend avec impatience la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, un invité surprise pourrait animer les débats autour de l’équipe de France. Car certains ont laissé entendre récemment qu’Hugo Lloris pourrait sortir de sa retraite internationale et retrouver la sélection, à un poste de troisième gardien derrière notamment Mike Maignan.

« Je vais le dire honnêtement : Je suis déçu par Lloris » Pourtant, tout le monde n’est pas vraiment fan de cette idée et c’est le cas de Dave Appadoo, dont l’avis concernant Hugo Lloris est assez tranché. « Je vais le dire honnêtement : Je suis déçu par Lloris. C’est quelqu’un qui est évidemment infiniment admirable pour toute sa carrière et notamment en équipe de France, mais là cette espèce de positionnement qu’il laisse fuiter... je ne vois pas bien à quoi ça rime » a expliqué le journaliste de L’Equipe et de France Football, au micro de RTL.