OM : Le craquage de Mason Greenwood en plein match

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM s'est incliné sèchement face au FC Nantes (3-0). En fin de première mi-temps, Mason Greenwood a manifesté sa colère. Oublié par ses coéquipiers sur une phase de jeu, le numéro 10 de l'OM a montré des signes d'agacement, avant de se plaindre auprès du staff à la mi-temps.

Lors de l'été 2024, Mason Greenwood a signé à l'OM. En effet, le club olympien a conclu un transfert à hauteur de 26M€ avec la direction de Manchester United. A Marseille depuis presque deux ans, Mason Greenwood semble être lassé. Ce qui ne présage rien de bon pour son avenir.

Nantes - OM : Greenwood s'est emporté avant la mi-temps Comme précisé par L'Equipe, Mason Greenwood s'est emporté ce samedi après-midi. Alors que l'OM s'est incliné sèchement à Nantes (3-0), le numéro 10 marseillais a manifesté sa colère avant la mi-temps. Sur l'une des dernières actions avant la pause, Mason Greenwood a dezoné et a réussi à se démarquer dans le couloir gauche. Toutefois, il n'a pas été servi. Ce qui l'a agacé. En effet, Mason Greenwood a « soupiré fort, levé les bras au ciel, s'est tourné vers son banc pour mieux signaler son mécontentement, ne s'est pas replacé sur le contre adverse et est retourné voir son staff une fois la mi-temps sifflée, avant de filer le premier aux vestiaires, la tête basse et le maillot remonté ».