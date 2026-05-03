OM : Le craquage de Mason Greenwood en plein match

Ce samedi après-midi, l'OM s'est incliné sèchement face au FC Nantes (3-0). En fin de première mi-temps, Mason Greenwood a manifesté sa colère. Oublié par ses coéquipiers sur une phase de jeu, le numéro 10 de l'OM a montré des signes d'agacement, avant de se plaindre auprès du staff à la mi-temps.
Lors de l'été 2024, Mason Greenwood a signé à l'OM. En effet, le club olympien a conclu un transfert à hauteur de 26M€ avec la direction de Manchester United. A Marseille depuis presque deux ans, Mason Greenwood semble être lassé. Ce qui ne présage rien de bon pour son avenir.
Nantes - OM : Greenwood s'est emporté avant la mi-temps
Comme précisé par L'Equipe, Mason Greenwood s'est emporté ce samedi après-midi. Alors que l'OM s'est incliné sèchement à Nantes (3-0), le numéro 10 marseillais a manifesté sa colère avant la mi-temps. Sur l'une des dernières actions avant la pause, Mason Greenwood a dezoné et a réussi à se démarquer dans le couloir gauche. Toutefois, il n'a pas été servi. Ce qui l'a agacé. En effet, Mason Greenwood a « soupiré fort, levé les bras au ciel, s'est tourné vers son banc pour mieux signaler son mécontentement, ne s'est pas replacé sur le contre adverse et est retourné voir son staff une fois la mi-temps sifflée, avant de filer le premier aux vestiaires, la tête basse et le maillot remonté ».
Greenwood s'est plaint auprès du staff de l'OM
D'après les indiscrétions de L'Equipe, Mason Greenwood pourrait vivre ses dernières semaines à l'OM. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, l'attaquant anglais serait « promis à un départ cet été », faisant partie de ces joueurs « qui semblent déjà avoir la tête ailleurs, peu intéressés par la destinée olympienne en plein sprint final ». Après la débâcle contre le FC Nantes, l'OM est classé 7ème de Ligue 1. Une place qui le priverait d'une qualification directe pour une compétition européenne la saison prochaine.