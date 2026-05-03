OM : Entre Mason Greenwood et Medhi Benatia, c'est la «rupture totale»

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, l'OM de Frank McCourt a profité de la situation compliquée de Mason Greenwood à Manchester United pour boucler son transfert, ayant déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de l'attaquant anglais. Arrivé il y a presque deux ans à Marseille, l'ailier droit de 24 ans n'arriverait plus à supporter Medhi Benatia, le directeur sportif du club olympien.

Lors de l'été 2024, Manchester United ne voulait plus de Mason Greenwood, notamment à cause de ses affaires extrasportives. Alertée par la situation, la direction de l'OM s'est jetée sur l'attaquant anglais. En effet, le club marseillais a fait le nécessaire pour finaliser la signature de Mason Greenwood, ayant formulé une offre à hauteur de 26M€ pour faire plier les Red Devils.

Le départ de Roberto De Zerbi a eu un impact sur Greenwood Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. A l'OM depuis presque deux ans, le numéro 10 d'Habib Beye serait au coeur d'un malaise au sein de son club. A en croire L'Equipe, Mason Greenwood ne s'entendrait plus du tout avec Medhi Benatia. A tel point que les deux hommes seraient « en rupture totale depuis un bon moment ». De surcroit, l'ailier droit de 24 ans serait un peu plus en retrait depuis le départ de Roberto De Zerbi, officialisé en février. Mais heureusement pour l'OM, Medhi Benatia va partir cet été.