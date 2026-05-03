Mercato - OM : «Lets go», le remplaçant de Mason Greenwood est déjà validé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Mason Greenwood et l’OM, on se dirige tout droit vers une séparation cet été. L’Anglais pourrait faire ses valises. La Juventus serait notamment intéressée à l’idée de le récupérer et pourrait d’ailleurs inclure Edon Zhegrova dans l’opération. L’ancien du LOSC viendrait alors remplacer Greenwood et ça en emballe déjà certains.

Une fois n’est pas coutume, le mercato estival s’annonce mouvementé à l’OM. Le club phocéen repart sur un nouveau cycle et ça va se traduire par des changements dans l’organigramme et dans l’effectif. Au rayon des départs, on devrait notamment assister à celui de Mason Greenwood. Après deux ans à l’OM, il ne ferait plus aucun doute que l’Anglais fera ses valises. « De toute façon il va partir, il n’y a pas de doute. Il s’en va », a dit Grégory Ascher lors de L’Equipe de Greg.

« Zhegrova, quand on voit ce qu’il a fait à Lille… » L’avenir de Mason Greenwood s’écrirait donc loin de l’OM. Mais où ? Selon les dernières rumeurs, la Juventus serait très intéressée à l’idée de récupérer l’Anglais. Et pour cela, la Vieille Dame envisagerait une offre de 50M€ + Edon Zhegrova. L’ancien du LOSC pourrait ainsi faire son grand retour en Ligue 1 en débarquant ainsi à l’OM pour remplacer Greenwood. Une idée d’ores et déjà validée par Grégory Ascher : « Zhegrova, quand on voit ce qu’il a fait à Lille, moi je me dis Lets go ».