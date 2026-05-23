RC Lens : Pierre Sage annonce le nom de son club pour la saison prochaine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur de la Coupe de France vendredi soir contre l'OGC Nice (3-1), le RC Lens a conclu sa magnifique saison par un trophée. L'occasion pour Pierre Sage de sceller son avenir, assurant qu'il allait honorer son contrat avec les Sang-et-Or.

Pour sa première saison sur le banc du RC Lens, Pierre Sage a clairement marqué les esprits. Les Sang-et-Or ont effectivement retardé pendant longtemps le sacre du PSG en Ligue 1 et terminent à une magnifique deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions. Mais surtout, les Lensois ont bouclé cette saison de la plus belle des manières en remportant la Coupe de France après avoir dominé l'OGC Nice en finale (3-1) vendredi soir.

Pierre Sage s'annonce au RC Lens Et pourtant, certaines rumeurs ont circulé concernant un éventuel départ de Pierre Sage cet été. Mais au micro de France Télévisions vendredi soir, après la victoire en finale de la Coupe de France, le coach des Sang-et-Or a scellé son avenir : « Mon Avenir ? Il n'y a pas de raison que ça évolue. Il y a beaucoup de contacts pour ne rien vous cacher. Je suis sous contrat et on va l’honorer, ce n’est pas le moment de parler de ça ». Sous contrat jusqu'en 2028, Pierre Sage a donc assuré qu'il honorerait son bail et serait bien là pour diriger le RC Lens en Ligue des champions.