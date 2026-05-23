Mercato - PSG : Un ami de Kylian Mbappé réclame son retour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant quitté le PSG en 2024, Kylian Mbappé a depuis connu deux saisons compliquées avec le Real Madrid. Ami avec l’attaquant français, le streameur Noah Lunsi lui, verrait d’un bon œil le retour du capitaine de l’équipe de France au sein du club parisien.

En mai 2024, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club parisien, l’attaquant français aura laissé un arrière-goût d’inachevé à Paris, malgré un rendement individuel impressionnant. Alors que depuis son départ, le PSG est parvenu au sommet du football européen, Noah Lunsi lui, aimerait un retour de Mbappé à Paris.

« Kylian je le prends tous les jours au PSG » « Moi pourquoi Kylian (Mbappé) je le prends tous les jours au PSG, je vais t’expliquer pourquoi. Quand il est passé sur The Bridge, il a dit qu’il aurait aimé bosser beaucoup plus longtemps avec Luis Enrique. Luis Enrique lui même a dit qu’il aurait aimé travailler avec lui dans un autre contexte. Kylian au PSG, on sait comment c’est, il y a toujours des problèmes contractuels, on savait qu’il allait partir, c’est pénible. Imagine si Luis Enrique était venu à l’époque de Tuchel (2018-2020) quand il était en plein dans son contrat avec le PSG... », a ainsi confié le streameur, qui est proche de certains joueurs comme Kylian Mbappé justement, ou encore Ousmane Dembélé. Au début du mois, le numéro 10 du Real Madrid avait bel et bien avoué ne pas assez avoir profité de la présence de Luis Enrique sur le banc du PSG.