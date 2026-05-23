Mercato - PSG : Un ami de Kylian Mbappé réclame son retour !

Ayant quitté le PSG en 2024, Kylian Mbappé a depuis connu deux saisons compliquées avec le Real Madrid. Ami avec l’attaquant français, le streameur Noah Lunsi lui, verrait d’un bon œil le retour du capitaine de l’équipe de France au sein du club parisien.
En mai 2024, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club parisien, l’attaquant français aura laissé un arrière-goût d’inachevé à Paris, malgré un rendement individuel impressionnant. Alors que depuis son départ, le PSG est parvenu au sommet du football européen, Noah Lunsi lui, aimerait un retour de Mbappé à Paris.
« Kylian je le prends tous les jours au PSG »
« Moi pourquoi Kylian (Mbappé) je le prends tous les jours au PSG, je vais t’expliquer pourquoi. Quand il est passé sur The Bridge, il a dit qu’il aurait aimé bosser beaucoup plus longtemps avec Luis Enrique. Luis Enrique lui même a dit qu’il aurait aimé travailler avec lui dans un autre contexte. Kylian au PSG, on sait comment c’est, il y a toujours des problèmes contractuels, on savait qu’il allait partir, c’est pénible. Imagine si Luis Enrique était venu à l’époque de Tuchel (2018-2020) quand il était en plein dans son contrat avec le PSG... », a ainsi confié le streameur, qui est proche de certains joueurs comme Kylian Mbappé justement, ou encore Ousmane Dembélé. Au début du mois, le numéro 10 du Real Madrid avait bel et bien avoué ne pas assez avoir profité de la présence de Luis Enrique sur le banc du PSG.
« Je n’ai pas bien pu profiter dans ma situation »
« C’est vraiment un bon coach, il dit ce qu’il pense. Moi malheureusement je l’ai eu ma dernière année (au PSG) et moi ma dernière année, c’était les montagnes russes donc je n’ai pas pu bien profiter avec lui. Le premier mois, j’étais dans le loft. J’avais l’épée de Damoclès au-dessus de moi, à tout moment on pouvait me couper la tête. On a eu une bonne relation, après j’ai pris la décision de partir donc les trois, quatre derniers mois, je ne jouais plus. Il ne me gardait que pour la Ligue des champions. Ma tête était à moitié ici et à moitié là-bas, donc techniquement je n’en ai pas profité. J’ai profité en tant qu’admirateur de foot. Mais je n’ai pas bien pu profiter dans ma situation. C’est un coach qui connaît le ballon », confiait ainsi Kylian Mbappé.