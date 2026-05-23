Transfert à 100M€ : Le PSG fixe une condition avant d’agir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG devrait être animé dans les prochaines semaines. Comme l’annonce la presse étrangère, le club de la capitale fait partie, au même titre que Liverpool, des clubs intéressés par la signature du prodige ivoirien Yan Diomandé. Mais alors que le RB Leizpig attend un gros montant pour le laisser partir, Paris ne bougera qu’à une certaine condition. Explications.

En attendant le dénouement de sa saison le 30 mai prochain en finale de la Ligue des Champions, le PSG réfléchit déjà à son mercato estival. Les dirigeants du club de la capitale semblent d’ores et déjà avoir identifié plusieurs pistes intéressantes pour cet été, toujours en restant dans cette volonté de vouloir recruter des jeunes joueurs prometteurs. Tout juste élu meilleur jeune joueur de Bundesliga après une très belle saison réalisée sous les couleurs du RB Leipzig, Yan Diomandé plaît au PSG.

Le PSG cherchera à le recruter uniquement en cas de départ Ce vendredi, le NY Times révèle que le PSG suit de près l’international Ivoirien, au même titre que Liverpool. L’ailier issu de la génération 2006 est dans le viseur des deux cadors européens, mais du côté du club parisien, on n’agira pas sans réfléchir. En effet, le média indique que le PSG se positionnera sur ce dossier Yan Diomandé uniquement en cas de départ majeur dans le secteur offensif. De plus, l’ailier de 19 ans n’est pas la seule piste envisagée par Paris en attaque.