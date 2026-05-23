Louis Bielle-Biarrey - «Où est-ce qu'il va s'arrêter ?» : De l'UBB au XV de France, il les rend tous dingues

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est l'une des sensations du moment dans le rugby français : Louis Bielle-Biarrey. L'ailier de 22 ans fait des ravages à la fois à l'Union Bordeaux-Bègles et avec la tunique du XV de France. Intenable, rapide, physique, LBB met tout le monde d'accord. Ses partenaires au quotidien en restent même sans voix comme l'atteste la déclaration de Nicolas Depoortere à l'aube d'une nouvelle finale de Champions Cup pour l'UBB.

A seulement 22 ans, Louis Bielle-Biarrey s'est déjà bâti une belle réputation dans le rugby français et européen. L'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles fait également les beaux jours du XV de France. Le sélectionneur Fabien Galthié n'hésite pas à constamment s'appuyer sur son talent afin de perforer les défenses adverses. Lors du match décisif face à l'Angleterre livrant une deuxième victoire au Tournoi des 6 nations de suite pour les Bleus, l'ailier a aplati le ballon oval à quatre reprises derrière la ligne d'en-but anglaise.

«On est très contents de l'avoir dans notre équipe, parce que dans des matches comme ça, il nous sort de belles épines du pied» A l'époque, Matthieu Jalibert se livrait longuement à L'Equipe sur l'état d'esprit de compétiteur de Louis Bielle-Biarrey qu'il côtoie non seulement avec le XV de France, mais aussi de manière quotidienne à Bordeaux avec l'UBB. « Avez-vous aussi le meilleur ailier du monde, Louis Bielle-Biarrey, auteur de quatre essais ce soir-là ? Il s'en rapproche ! Il continue d'affoler les compteurs et, en tout cas, c'est l'ailier qui crée le plus de danger et qui score le plus. On est très contents de l'avoir dans notre équipe, parce que dans des matches comme ça, il nous sort de belles épines du pied. Il vous impressionne encore ? Oui. Alors, ses qualités physiques en attaque, on les connaît tous, mais on dirait qu'il n'a pas de limites. Même sur des secteurs où tu ne l'attends pas forcément, il continue à progresser, comme les ballons hauts, la défense. Physiquement, il s'est épaissi, il est beaucoup plus dur au contact. Et il est très humble, continue de travailler. Il n'est jamais satisfait. Il peut avoir marqué quatre essais et venir te voir à la fin du match pour te dire : "Là, j'aurais dû faire ci ou ça". Et on lui répond : "Ça va, calme, t'en as déjà mis quatre !" Ça résume le bonhomme ».