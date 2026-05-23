Ça part dans tous les sens pour la succession d'Habib Beye : Quel choix doit faire l'OM ?

La rédaction

Dans quelques semaines, la pré-saison débutera pour l'Olympique de Marseille après la coupure estivale. Mais avec quel entraîneur à la tête du groupe professionnel ? Habib Beye ne devrait pas poursuivre l'aventure dans la cité phocéenne, les dirigeants marseillais s'activeraient déjà en coulisses. De quoi inspirer l'émission de RMC Génération After avec une multitude de propositions pour le poste. Laquelle doit être retenue selon vous ? C'est notre sondage du jour !

Entre l'Olympique de Marseille et Habib Beye, la rupture semble imminente. Nommé au pied levé courant février pour succéder à Roberto De Zerbi, l'entraîneur du club phocéen n'a pas pu rester dans les quatre places qualificatives pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Ce qui était l'objectif prioritaire d'autant plus après l'élimination en quart de finale de Coupe de France. Et maintenant ? Il semble que Christophe Galtier et Bruno Genesio seraient les deux options à l'étude chez les dirigeants de l'Olympique de Marseille.

Maxime Chanot nommerait Galtier à la place de Beye La question de l'identité du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille a engendré un débat sur le plateau de Génération After jeudi soir. Dans l'émission de RMC, Maxime Chanot a milité pour que Christophe Galtier, enfant du pays passé par l'OM, prenne les rênes de l'effectif. « Un nom pour remplacer Habib Beye ? Je pensais à Galtier. Il est dans les petits papiers. Je pense qu'il faut un entraîneur qui connaît la maison. On connaît le lien de Galtier avec l'Olympique de Marseille et la mentalité du club. C'est super important d'avoir l'expérience de la Ligue 1 et il a surtout déjà gagné avec le Paris Saint-Germain, avec l'AS Saint-Etienne et avec Lille à un moment où ils n'étaient pas favoris dans une Ligue 1 ultra dominée par le Paris Saint-Germain. Et il a surtout l'expérience des grands vestiaires. On l'a vu cette année avec Habib Beye, ce qui lui a fait défaut c'est justement son manque de crédibilité. Quand tu as géré des stars comme au Paris Saint-Germain, quand tu as gagné, je pense que c'est le candidat type et surtout, il est libre, il va quitter Neom et arriverait sans indemnité de transfert. On sait que l'OM va devoir faire des économies, je pense que Galtier est le meilleur choix pour cet Olympique de Marseille pour la saison prochaine ».