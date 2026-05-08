XV de France : Fickou, Penaud, Alldritt... Fabien Galthié a déjà tranché pour ses anciens soldats

Axel Cornic

Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a surpris pas mal de monde en se privant de trois de ses principaux cadres, avec Gaël Fickou, Damian Penaud et Grégory Alldritt qui sont restés avec leurs clubs. Et certains se demandent s’ils ont toujours une place au sein du XV de France, surtout que leurs remplaçants ont brillé.

Dès sa prise de fonction en 2020, Fabien Galthié a expliqué que le plus important pour lui était d’avoir une grande expérience du haut niveau dans son XV de France, avec donc une équipe type assez claire. Mais pour son deuxième mandat, le sélectionneur semble avoir changé d’avis, puisqu’il lance de plus en plus de jeunes...

« Pendant une grande partie de ma carrière, j’ai été un joueur cadre, mais aujourd’hui les cartes sont rebattues » Cela a un prix et ce sont certains vétérans qui l’ont payé. C’est le cas de Gaël Fickou, international français aux 98 sélections. « Pendant une grande partie de ma carrière, j’ai été un joueur cadre, mais aujourd’hui les cartes sont rebattues. Il y a des jeunes qui poussent et qui sont très performants. C’est bien que tout le monde puisse se challenger, cela me pousse à être meilleur » a confié le trois-quart de 32 ans, qui comprend toutefois Fabien Galthié. « On a eu une bonne discussion avec Fabien Galthié. Il m’a expliqué sa décision, on en avait déjà parlé, et je l’ai comprise. Rien n’est définitif. À moi de montrer que j’ai encore ma place ».