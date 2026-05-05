XV de France - «Galthié ne va pas jouer avec le feu» : Antoine Dupont bientôt remplacé par Maxime Lucu ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant qu’Antoine Dupont connait un sérieux coup de moins bien avec le Stade Toulousain, Maxime Lucu est lui au top avec l’UBB. Se pose alors la question du demi de mêlée titulaire du XV de France. Qui doit être le numéro 9 des Bleus ? Ils sont aujourd’hui de plus en plus à réclamer le titularisation du Bordelais. Une décision que Fabien Galthié serait prêt à prendre ?

Lors du dernier Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié avait pu compter sur le grand retour d’Antoine Dupont suite à sa blessure au genou. Le demi de mêlée a ainsi retrouvé son rôle de titulaire et capitaine avec le XV de France. Mais va-t-il le garder dans les mois à venir ? Actuellement, Dupont est clairement moins bon avec le Stade Toulousain et voilà que pendant ce temps, Maxime Lucu fait forte impression avec l’UBB. Faut-il alors faire confiance plutôt au Bordelais chez les Bleus ? Ils sont de plus en plus à le demander et forcément, ça pourrait devenir un casse-tête pour Fabien Galthié à l’approche de la Coupe du monde.

« A égalité, Dupont jouerait » Qui sera alors le demi de mêlée du XV de France à la Coupe du monde ? Qui Fabien Galthié doit-il choisir entre Antoine Dupont et Maxime Lucu ? Au micro de RMC, lors du Super Moscato Show, Vincent Moscato s’est prononcé sur ce sujet, expliquant dans un premier temps : « S’il y avait une Coupe du monde demain, Dupont démarrerait devant Lucu ? Bien sûr. Ce serait légitime qu’il démarre. Il n’y aurait pas de scandale. L’histoire compte quand même, l’histoire de ce que tu as fait. Par rapport à ce qu’il a fait, ce qu’il est, Dupont jouerait. Maintenant, attention, au fil des matchs, il tournerait avec Lucu. A égalité, Dupont jouerait ».