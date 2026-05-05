XV de France - «Galthié ne va pas jouer avec le feu» : Antoine Dupont bientôt remplacé par Maxime Lucu ?

Pendant qu’Antoine Dupont connait un sérieux coup de moins bien avec le Stade Toulousain, Maxime Lucu est lui au top avec l’UBB. Se pose alors la question du demi de mêlée titulaire du XV de France. Qui doit être le numéro 9 des Bleus ? Ils sont aujourd’hui de plus en plus à réclamer le titularisation du Bordelais. Une décision que Fabien Galthié serait prêt à prendre ?
Lors du dernier Tournoi des VI Nations, Fabien Galthié avait pu compter sur le grand retour d’Antoine Dupont suite à sa blessure au genou. Le demi de mêlée a ainsi retrouvé son rôle de titulaire et capitaine avec le XV de France. Mais va-t-il le garder dans les mois à venir ? Actuellement, Dupont est clairement moins bon avec le Stade Toulousain et voilà que pendant ce temps, Maxime Lucu fait forte impression avec l’UBB. Faut-il alors faire confiance plutôt au Bordelais chez les Bleus ? Ils sont de plus en plus à le demander et forcément, ça pourrait devenir un casse-tête pour Fabien Galthié à l’approche de la Coupe du monde.
« A égalité, Dupont jouerait »
Qui sera alors le demi de mêlée du XV de France à la Coupe du monde ? Qui Fabien Galthié doit-il choisir entre Antoine Dupont et Maxime Lucu ? Au micro de RMC, lors du Super Moscato Show, Vincent Moscato s’est prononcé sur ce sujet, expliquant dans un premier temps : « S’il y avait une Coupe du monde demain, Dupont démarrerait devant Lucu ? Bien sûr. Ce serait légitime qu’il démarre. Il n’y aurait pas de scandale. L’histoire compte quand même, l’histoire de ce que tu as fait. Par rapport à ce qu’il a fait, ce qu’il est, Dupont jouerait. Maintenant, attention, au fil des matchs, il tournerait avec Lucu. A égalité, Dupont jouerait ».
« Si Dupont était moins bon que Lucu, la justice du sport passerait par là »
Il n’empêche qu’on pourrait voir Maxime Lucu remplacer Antoine Dupont en tant que demi de mêlée titulaire du XV de France. Voyant Fabien Galthié capable de prendre cette décision, Vincent Moscato a poursuivi : « Si c’est criard qu’il est en dessous, ce qui peut arriver, ce serait la logique. C’est comme ça le sport de haut niveau. Si dans ce matchs de poule, Lucu était le meilleur, je me fais aucun doute, Galthié ne va pas jouer avec le feu. C’est sa dernière Coupe du monde à Galthié, il sait qu’après c’est l’écurie. Si Lucu est moins bon, il ne jouera jamais, si Dupont était moins bon que Lucu, la justice du sport passerait par là à travers Galthié qui dirait le meilleur joue. Il serait capable ».