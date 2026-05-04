«Lucu le détruit», le remplacement d’Antoine Dupont est réclamé pour le XV de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’elle s’est imposée face à Bath (38-26) en demi-finale de la Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles a été portée par un grand Maxime Lucu, élu homme du match. À tel point que certains suiveurs sont même allés jusqu’à réclamer que Fabien Galthié le titularise à la place d’Antoine Dupont avec le XV de France.

Tenante du titre, l’Union Bordeaux-Bègles le défendra le 23 mai prochain face au Leinster à Bilbao, en Espagne. Opposée à Bath dimanche en demi-finale, l’UBB s’est imposée (38-24) et a validé son ticket pour la finale de la Champions Cup. Les Bordelais seront opposés au tombeur de Toulon, qui s’était incliné la veille (29-25) à Dublin.

« Fabien Galthié est-il assez courageux pour écarter Dupont au bénéfice de l’équipe ? » Auteur du troisième essai de son équipe, Maxime Lucu en a aussi été le leader, motivant ses coéquipiers et étant parfait au pied avec cinq transformations et une pénalité réussies. Le numéro 9 international français a logiquement été élu homme du match et à la vue de sa performance, certains observateurs se sont même demandés si Fabien Galthié ne devait pas le titulariser avec le XV de France à la place d’Antoine Dupont.