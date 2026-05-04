«Lucu le détruit», le remplacement d’Antoine Dupont est réclamé pour le XV de France !

Alors qu’elle s’est imposée face à Bath (38-26) en demi-finale de la Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles a été portée par un grand Maxime Lucu, élu homme du match. À tel point que certains suiveurs sont même allés jusqu’à réclamer que Fabien Galthié le titularise à la place d’Antoine Dupont avec le XV de France.
Tenante du titre, l’Union Bordeaux-Bègles le défendra le 23 mai prochain face au Leinster à Bilbao, en Espagne. Opposée à Bath dimanche en demi-finale, l’UBB s’est imposée (38-24) et a validé son ticket pour la finale de la Champions Cup. Les Bordelais seront opposés au tombeur de Toulon, qui s’était incliné la veille (29-25) à Dublin.
« Fabien Galthié est-il assez courageux pour écarter Dupont au bénéfice de l’équipe ? »
Auteur du troisième essai de son équipe, Maxime Lucu en a aussi été le leader, motivant ses coéquipiers et étant parfait au pied avec cinq transformations et une pénalité réussies. Le numéro 9 international français a logiquement été élu homme du match et à la vue de sa performance, certains observateurs se sont même demandés si Fabien Galthié ne devait pas le titulariser avec le XV de France à la place d’Antoine Dupont.
« Lucu le détruit sans vergogne cette année »
« En supposant que Maxime Lucu maintienne cette forme jusqu’à l’automne. Fabien Galthié est-il assez courageux pour écarter Dupont au bénéfice de l’équipe ? », s’est interrogé un suiveur, quand un autre a affirmé que « certes, il n’est pas dans le radar des Voici et Gala du rugby mais c’est incontestablement, actuellement, le meilleur 9 de France, très au-dessus de Dupont par exemple… ». « Dupont est mon joueur préféré all time, mais Lucu le détruit sans vergogne cette année. Fabien Galthié, finito le Dupont titulaire, on doit le bench, la prochaine Coupe du monde se fera avec Lucu et Jalibert associés », a pour sa part écrit un supporter du XV de France.