«Il y aura du stress» : Louis Bielle-Biarrey s’attend à un moment difficile avec l’UBB

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il n’y aura pas de finale franco-française en Champions Cup. Vainqueur de Bath ce dimanche, l’Union Bordeaux-Bègles, tenante du titre, va affronter le 23 mai prochain le Leinster, tombeur du Rugby Club toulonnais la veille. Louis Bielle-Biarrey s’attend à une rencontre compliquée pour son équipe.

Tenante du titre, l’Union Bordeaux-Bègles va pouvoir défendre son titre en Champions Cup le 23 mai prochain à Bilbao. Louis Bielle-Biarrey et ses coéquipiers sont en effet venus à bout des Anglais de Bath (38-26) ce dimanche en demi-finale. Le capitaine Maxime Lucu a notamment été d’une aide précieuse avec 14 points au compteur, tandis que LBB a inscrit un essai. Ce dernier s’est projeté sur la finale à venir face au Leinster.

« On sait à quoi s’attendre, on connaît le contexte, la pression autour de ce type d’événement » « Forcément, il y aura du stress avant le match, parce que tout le monde aura envie de bien faire. Mais il y aura surtout énormément de motivation pour aller défendre ce titre, confiait Louis Bielle-Biarrey après la rencontre, dans des propos rapportés par Rugbyrama. On a l’expérience de la finale gagnée l’an dernier, et ça compte. On sait à quoi s’attendre, on connaît le contexte, la pression autour de ce type d’événement. C’est clairement une force. On a aussi connu des finales perdues, donc on sait à quel point ça peut basculer. Une finale, ça se joue sur des détails comme la discipline et le réalisme. Il faudra sans doute réaliser notre meilleur match de la saison. Et même avec ça, rien ne garantit la victoire. C’est pour ça qu’il faudra que tout le monde soit à 100 % pour ce rendez-vous. »