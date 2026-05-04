L’UBB face à un «défi immense» : L’avertissement de Louis Bielle-Biarrey !

Alexis Brunet

Ce dimanche, l’UBB jouait une demi-finale de Champions Cup face à Bath. À domicile, les hommes de Yannick Bru se sont imposés 38 à 26 et ils affronteront en finale le Leinster, le 23 mai prochain. Avant ce choc face aux Irlandais, Louis Bielle-Biarrey a tenu à avertir ses coéquipiers. Pour le moment les Bordelais n’ont encore rien gagné.

Pour la deuxième année consécutive, l’UBB disputera une finale de Champions Cup. Après avoir éliminé le Stade Toulousain en quart de finale, les Girondins ont cette fois pris le meilleur sur Bath. Les coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey se sont imposés 38 à 26 et ils affronteront le Leinster le 23 mai prochain en Espagne, du côté de Bilbao.

« Ce sera très douloureux » Après la rencontre, Yannick Bru s’est exprimé sur son équipe et cette finale à venir. Selon l’entraîneur de l’UBB, ses joueurs doivent finir en beauté, sous peine d’avoir d’immenses regrets. Ses propos sont rapportés par Sud-Ouest. « On est face à un défi immense. Battre le champion de France en quarts, le champion d’Angleterre en demies, puis l’équipe d’Irlande (sic) en finale, ce serait magnifique, un souvenir inoubliable. On va se poser les bonnes questions pour préparer cet événement avec beaucoup de précisions. Si on dit « tout ça pour ça » le 23 mai, ce sera très douloureux. »