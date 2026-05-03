Antoine Dupont a fait tout ce que Neymar aurait dû faire, le constat qui fait très mal

Axel Cornic

On dit souvent qu’une rupture des ligaments croisés du genou est la blessure la plus problématique pour un footballeur ou un rugbyman de haut niveau. Mais Antoine Dupont n’en a pas eu une, mais bien deux au même genou, dont la dernière en mars 2025, ce qui l’a obligé se tenir éloigné des terrains pour presque neuf mois.

Véritable star du sport français, Antoine Dupont a vu tout le monde suivre avec attention sa rééducation. Son cheminement après sa deuxième rupture des ligaments croisés du genou a été un véritable feuilleton et ce n’est rien comparé à son retour, devenu un véritable évènement. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait de l’excellent travail, avec notamment une victoire au 6 Nations 2026 avec le XV de France.

Dupont vs Neymar Même les spécialistes l’assurent, comme Grégoire Gibault, kiné, auteur, vulgarisateur santé et phénomène de YouTube avec ses plus de 2 millions d’abonnés. « Certains ont du mal à revenir, mais Antoine Dupont travaille comme un acharné. Mais il travaille juste, en connaissant les capacités de son corps et en faisant confiance à ses équipes » a expliqué celui qui se cache derrière a chaîne Major Mouvement. « On a vu passer des images de ses protocoles de rééducation et je peux vous dire, je suis plutôt à jour sur les dernières connaissances de la kiné sur la rééducation des croisés et ce qu’il a eu, c’est ce qui se faisait de mieux ».