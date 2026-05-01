Plus de «soirées libres» sans Antoine Dupont et Thomas Ramos : Une star du Stade Toulousain «adore ça» !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain est le principal fournisseur du XV de France, avec notamment Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore François Cros et Anthony Jelonch. Mais il y a également d’autres stars comme Jack Willis, considéré comme l’un des meilleurs joueurs du Top 14, qui se sent bien seul lorsque ses coéquipiers rejoignent leurs sélections respectives.

C’est un cas assez surprenant. Elu Meilleur joueur du Top 14 2025, Jack Willis est souvent cité parmi les troisième-lignes les plus performants de la planète. Pourtant, il n’est jamais en sélection. La faute aux règles strictes imposée par la fédération anglaise de rugby, qui impose aux joueurs d’évoluer en Premiership pour être sélectionnables pour le XV de la Rose.

« Une fois, nous avons passé deux semaines avec seulement 11 joueurs professionnels à l’entraînement ! » Depuis son arrivée à Toulouse en 2022, Willis n’a donc plus porté les couleurs de son pays et est donc l’un des seuls cadres présents lors des périodes internationales. Une situation sur laquelle il a été questionnée dans le podcast des anciens internationaux anglais Dan Cole et Ben Youngs. « Si Toulouse devient une ville fantôme lors des périodes internationales, surtout parce qu’une grosse partie de l’équipe est sélectionnée en équipe de France ? Une fois, pendant une de ces périodes, nous avons passé deux semaines avec seulement 11 joueurs professionnels à l’entraînement ! » a avoué le joueur du Stade Toulousain.