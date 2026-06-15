Antoine Dupont très cash sur son rapport avec l’alcool, il brise les clichés sur le rugby !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le rugby, même au niveau professionnel, a longtemps trainé une image un peu trop festive avec des joueurs assumant une certaine consommation d’alcool. Antoine Dupont, la star du XV de France, brise ce cliché en interview et avoue faire très attention en ce qui concerne son hydratation ainsi que son alimentation.

Antoine Dupont s’est confié sans détour en janvier dernier dans les colonnes de L’EQUIPE sur ses habitudes de vie afin de garder la forme, et le demi de mêlée du Stade Toulousain a notamment tenu à briser certains clichés concernant les joueurs de rugby avec l’alcool. C’est un fait, cette image des fameuses troisièmes mi-temps à la bière ont longtemps collé à la peau de ce sport, mais de son côté, Dupont affirme n’avoir jamais abusé dans sa consommation d’alcool. Et le capitaine du XV de France annonce même que ce genre d’habitude n’a plus sa place avec les exigences du plus haut niveau aujourd’hui dans le rugby.

« L’alcool, ça n’a jamais été mon truc » « Le rythme des entraînements hebdomadaires n'a rien à voir entre le moment où j'ai débuté en pro et aujourd'hui. Une simple semaine, sans parler du match, c'est physiquement très dur. Pour pouvoir enchaîner avec les matches le week-end, il faut avoir une hygiène de vie et une hydratation la plus clean possible. L'alcool, le sommeil, la diététique sont les premiers facteurs qui jouent sur la performance. L'alcool, ça n'a jamais été mon truc. J'étais toujours là avec les copains, mais ce n'est jamais moi qui finissais les verres », assure Antoine Dupont sur l’évolution du rugby ces dix dernières années.