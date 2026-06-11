Rugby : Le Stade Toulousain en grand danger avant les phases finales de Top 14 ?

Axel Cornic

Directement qualifié pour les demi-finales de Top 14, le Stade Toulousain pourra se reposer ce week-end et attendre calmement son futur adversaire, qui sera le vainqueur du barrage entre Pau et le Racing 92. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que tout aille pour le mieux chez les triples Champions de France en titre.

Souvent considéré comme le meilleur club de la planète, le Stade Toulousain n’a pas de rivaux en France. C’est simple, depuis 2019 seuls le Covid-19 et Montpellier ont réussi à les priver du Bouclier de Brennus. Le Stade Rochelais ainsi que l’UBB sont passés proches de l’exploit, mais à la fin ce sont toujours les coéquipiers d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack qui se sont imposés.

Une fin de saison compliquée au Stade Toulousain Cette saison encore, les Toulousains ont terminé larges leaders du Top 14, ce qui leur a ainsi permis de se qualifier directement pour les demi-finales. Pourtant, ils n’ont jamais été autant critiqués ! Il a en effet fallu gérer l’absence de Dupont, puis son retour et les questionnements autour de son niveau, sans parler de sa nouvelle blessure survenue tout récemment. Sauf grande surprise, le demi de mêlée de 29 ans devrait être présent pour cette demi-finale programmée pour vendredi 19 juin, mais qu’en est-il des autres ?