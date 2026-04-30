«C'est un joueur fantastique» : Matthieu Jalibert choque son prochain adversaire !

Dimanche, l'UBB va tenter de rejoindre une nouvelle finale de Champions Cup afin de défendre son titre. Pour cela, il faudra venir à bout de Bath. Un choc qui risque de nous offrir un match dans le match entre Finn Russell et Matthieu Jalibert. L'ouvreur écossais est d'ailleurs un grand fan de son homologue français.
Ce sera le choc de ces demi-finales de Champions Cup. Dimanche, l'UBB reçoit Bath pour une place en finale contre le vainqueur de l'autre demi qui opposera le Leinster au RC Toulon. A Bordeaux, on assistera notamment à un duel très attendu entre deux des meilleurs ouvreurs du monde à savoir Finn Russell et Matthieu Jalibert. L'Ecossais est d'ailleurs dithyrambique au sujet du Français.
Finn Russell est fan de Matthieu Jalibert
« C'est un joueur fantastique. Il fait une superbe saison. On parlait de l'attaque de Bordeaux, ils sont tellement rapides ballon en mains et ils savent prendre le moindre demi-intervalle. Jalibert est aux commandes, il peut tenter des coups de pied par-dessus, attaquer la ligne, faire jouer... Encore une fois, si vous perdez la balle, c'est généralement l'un des premiers à qui on donne le ballon et qui peut traverser le terrain. On va essayer de le perturber autant que possible et ne pas lui laisser les espaces qu'il adore prendre », confie-t-il auprès de L'EQUIPE avant d'évoquer la rencontre plus en détails.
«On va essayer de le perturber autant que possible»
« Bordeaux a marqué beaucoup de points dans ces derniers matches de Coupe des champions. Nous aussi, mais contre Northampton (43-41 en quarts de finale) et les Saracens (31-22, en huitièmes), on a surtout eu du mal à démarrer nos matches et on a dû travailler pour revenir et gagner en retrouvant nos structures. Même si nous sommes une équipe portée sur l'attaque, on doit trouver le bon équilibre entre ce désir d'attaquer et ne pas non plus surjouer, surtout contre Bordeaux. Ce sont probablement les meilleurs du monde sur les turnovers avec notamment leur jeu au pied pour inverser la pression et marquer en quelques secondes... Donc on va attaquer autant qu'on peut mais je pense qu'on doit garder notre structure qui fait notre force cette saison », ajoute Finn Russell.