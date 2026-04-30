«C'est un joueur fantastique» : Matthieu Jalibert choque son prochain adversaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, l'UBB va tenter de rejoindre une nouvelle finale de Champions Cup afin de défendre son titre. Pour cela, il faudra venir à bout de Bath. Un choc qui risque de nous offrir un match dans le match entre Finn Russell et Matthieu Jalibert. L'ouvreur écossais est d'ailleurs un grand fan de son homologue français.

Ce sera le choc de ces demi-finales de Champions Cup. Dimanche, l'UBB reçoit Bath pour une place en finale contre le vainqueur de l'autre demi qui opposera le Leinster au RC Toulon. A Bordeaux, on assistera notamment à un duel très attendu entre deux des meilleurs ouvreurs du monde à savoir Finn Russell et Matthieu Jalibert. L'Ecossais est d'ailleurs dithyrambique au sujet du Français.

Finn Russell est fan de Matthieu Jalibert « C'est un joueur fantastique. Il fait une superbe saison. On parlait de l'attaque de Bordeaux, ils sont tellement rapides ballon en mains et ils savent prendre le moindre demi-intervalle. Jalibert est aux commandes, il peut tenter des coups de pied par-dessus, attaquer la ligne, faire jouer... Encore une fois, si vous perdez la balle, c'est généralement l'un des premiers à qui on donne le ballon et qui peut traverser le terrain. On va essayer de le perturber autant que possible et ne pas lui laisser les espaces qu'il adore prendre », confie-t-il auprès de L'EQUIPE avant d'évoquer la rencontre plus en détails.