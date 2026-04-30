UBB - Un plan spécial anti-Jalibert annoncé : «On va essayer de le sortir au maximum de son match»

Axel Cornic

Après une défaite face à Montpellier en Top 14 (21-23), l’Union Bordeaux-Bègles peut se relancer avec la demi-finale de Champions Cup, face à Bath. L’occasion pour Matthieu Jalibert de recroiser la route d’un certain Finn Russell, star internationale qui commence à bien connaitre l’ouvreur français.

Ce week-end, tous les yeux seront rivés sur la Champions Cup. Le RCT et l’UBB vont essayer de prendre leur ticket pour la finale, en battant respectivement le Leinster et Bath. Les Bordelo-bèglais sont favori avant cette rencontre, parce qu’ils ont éliminé le Stade Toulousain au tour précédent et surtout, parce qu’ils sont champions en titre.

« C’est un joueur incroyable qui fait une super saison pour l’instant » Présent en conférence de presse ce mercredi, Finn Russel s’est exprimé au sujet de cette demi-finale et a analysé son adversaire, notamment son vis-à-vis Matthieu Jalibert. « C’est un joueur incroyable qui fait une super saison pour l’instant. Au milieu du jeu de Bordeaux, qui est un des meilleurs, il peut aussi jouer des ballons au-dessus de la défense ou exploiter les ballons de contre-attaque. Ce sont les grosses qualités de l’UBB » a expliqué l’ouvreur écossais de Bath, considéré comme le principal danger pour l’UBB.