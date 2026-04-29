«C’était très impressionnant» : Antoine Dupont a choqué Vincent Clerc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plusieurs mois d'absence à cause d'une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont a fait un retour impressionnant à la compétition avec le XV de France notamment. Vincent Clerc, qui a connu ce type de blessure durant sa carrière, mesure ainsi la performance du capitaine du Stade Toulousain.

Il y a un peu plus d'un an, Antoine Dupont subissait une rupture des ligaments croisés lors du choc contre l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations. Neuf mois plus tard, il faisait son retour avec le Stade Toulousain, mais il avait du attendre quasiment un an pour reporter le maillot bleu à l'occasion du Tournoi des VI Nations une nouvelle fois. Une compétition qu'il a d'ailleurs remportée ce qui n'a pas manqué d'impressionner Vincent Clerc qui a connu la même blessure.

Toulouse : L'inquiétante méforme d'Antoine Dupont avant le sprint final https://t.co/lpYkpXBCin — blog-rct.com (@Blog_RCT) April 26, 2026

«Il est revenu à un niveau très très fort d’entrée» « Oui, j’ai connu ça à chaque fois. Je crois que c’est quelque chose d’assez normal. Au sujet d’Antoine Dupont, ce n’est pas forcément un contre-coup parce qu’il sort quand même d’un Tournoi qu’il vient de gagner avec l’équipe de France. Il est revenu à un niveau très très fort d’entrée. C’était très impressionnant. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est que l’énergie que demande la rééducation d’une blessure, fait qu’à un moment donné, il y a aussi l’énergie mentale, il y a ce qu’on dépense parce que c’est beaucoup plus énergivore en fait car tout demande plus d’effort pour revenir à son niveau. Et globalement, on évalue à environ 12 mois un retour vraiment complet avec de la constance. Donc le fait qu’après une blessure et un arrêt de neuf mois, il y ait des hauts et des bas c’est absolument normal en fait », confie-t-il dans les colonnes de La Dépêche, avant de poursuivre.