Le «calvaire» vécu par Maxime Mermoz, déclaré handicapé six ans après l’arrêt du rugby

Axel Cornic

Dans un entretien accordé à nos confrères d’ActuRugby, Maxime Mermoz a fait un aveu de taille, en racontant avoir été reconnu comme personne handicapée. La faute à une rupture hémato labyrinthique, qui complique grandement la vie de l’ancien international aux 35 sélections, passé notamment par l’USAP, le Stade Toulousain ainsi que le RCT.

Le rugby est un sport traumatisant et la liste des retraités mal en point est très longue. Mais parfois les cas peuvent être graves, comme l’ancien international néo-zélandais Carl Hayman qui a déclaré être atteint de démence. Le dernier en date concerne un joueur très connu en Top 14, qui a porté les couleurs du XV de France entre 2008 et 2016.

Six points de suture après une morsure, un joueur de rugby porte plainte https://t.co/rW0vWXUp4r — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« La Maison départementale des personnes handicapées m’a répondu pour me dire que c’était bon » Il s’agit de Maxime Mermoz, qui dans un long entretien accordé à ActuRugby a récemment annoncé avoir été reconnu comme personne handicapée. « La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) m’a répondu il y a quelques jours pour me dire que c’était bon. […] Ma maman, qui est infirmière, me disait depuis des années de faire mon dossier de reconnaissance » a expliqué l’ancien trois-quart centre, qui souffrirait d’une rupture hémato labyrinthique. « C’est une rupture dans le labyrinthe de l’oreille. C’est comme des fissures. Avec les émotions et les chocs, ça s’ouvre petit à petit et ça crée un dysfonctionnement en laissant passer des liquides là où il ne faudrait pas ».