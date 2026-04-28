Six points de suture après une morsure, un joueur de rugby porte plainte

Une nouvelle affaire fait parler en rugby amateur, avec un accident assez surprenant survenu lors de la rencontre de Fédérale 2 ce dimanche, entre Clermont-Cournon et Nantua (45-17). Le troisième-ligne auvergnat Thomas Briatte a en effet révélé avoir été victime d’une morsure assez sérieuse, annonçant porter plainte contre son adversaire.
Souvent, le rugby est pris en exemple face aux dérives du football ou des autres sports. Pourtant, il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle polémique n’éclate et le milieu amateur est tout particulièrement touché. Récemment, c’est en Fédérale 2 (soit la sixième division nationale) que la situation a dérapé.
Mordu en plein match, Thomas Briatte porte plainte
En cette fin de mois d’avril se disputent les dernières journées de la saison régulière, avec la pression qui est donc montée d’un cran pour les équipes qui veulent participer aux barrages et aux phases finales. C’était le cas de Clermont-Cournon, qui n’a pourtant rien pu faire lors de son déplacement dans l’Ain pour affronter Nantua. Ce n’est toutefois pas vraiment le score qui est important, mais plutôt ce qui s’est passé autour de la 14e minute ! Troisième-ligne du club de l’agglomération clermontoise, Thomas Briatte a en effet avoué avoir été mordu par un adversaire à ce moment-là et c’est assez sérieux.
« Je veux qu’il soit banni des terrains de rugby »
Dans les colonnes de La Montagne, celui qui est également le frère de l’international français Romain Briatte a en effet raconté que cette blessure lui avait valu six points de suture. « Leur numéro 9 joue vite sur le 8 lancé. Je le plaque fort. Au sol, j’ai senti une morsure sur la joue. Quand je me relève, je pisse le sang et je vois que lui a du sang à la bouche » a expliqué Thomas Briatte. « Avec les points, mon visage me fait mal. J’ai du mal à parler, mais surtout à manger. C’est compliqué. Je vais porter plainte. Je veux qu’il soit banni des terrains de rugby. Des gestes comme ça n’ont rien à faire sur un terrain ».