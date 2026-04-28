Le Stade Toulousain commet encore la même erreur... même avec Antoine Dupont !

Les problèmes continuent au Stade Toulousain, qui s’est incliné à domicile face à Clermont, lors de la 22e journée de Top 14 (27-24). Un revers qui peut commencer à inquiéter Ugo Mola, surtout que ce n’est pas la première fois que ses joueurs laissent filer la victoire après un début de rencontre en fanfare.
Ça devait être une fête. Pour l’évènement baptisé Capitolium, où les rugbymen ont porté le même maillot collector que leurs cousins footballeurs du TFC, tout le monde attendait une grande victoire. C’est finalement l’inverse qui s’est produit, puisque le Stade Toulousain a concédé la première défaite de la saison à domicile face à Clermont... après avoir mené 21 à 0.
Faut-il s’inquiéter pour Toulouse ?
Ce n’est pas la première fois que ça arrive aux Toulousains. Tout le monde se souvient encore de la folle rencontre de Champions Cup face aux Glasgow Warriors, où le Stade Toulousain menait aussi 21-0 à la mi-temps, avant de finalement perdre après avoir encaissé quatre essais (21-28). Et que dire du quart de finale face à l’UBB ? Là encore, ils menaient 15 à 5 en début de deuxième mi-temps, mais les coéquipiers de Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey ont inversé la tendance en s’imposant largement (30-15).
« C’est quelque chose qui nous manque un peu cette année. Il faut qu’on soit plus tueur »
Evidemment, les joueurs sont les premiers à constater ce problème récurrent. « C’est quelque chose qui nous manque un peu cette année. Il faut qu’on soit plus tueur. On pense que le match va se faire un peu tout seul. Il y a une forme de relâchement » a avoué Thibaud Flament, après la défaite contre Clermont. « Comme l’a très bien dit Thibaud, je pense qu’à 21-0, il faut arrêter de penser que les matchs sont terminés » a de son côté déclaré Thomas Ramos, assez déçu de la prestation du Stade Toulousain.
Dupont n’y arrive pas...
Même Antoine Dupont ne peut rien y faire ! Titulaire contre Glasgow et l’UBB, le demi de mêlée de 29 ans a assisté impuissant à la défaite des siens et contre Clermont, c’est même pire. Ugo Mola avait en effet fait le choix de le mettre remplaçant et de le faire entrer à la mi-temps, afin qu’il ait un impact sur le jeu. Mais la star du rugby français traverse une période de moins bien depuis quelques temps et ça s'est vu une nouvelle fois lors de ce match, puisqu’il a tout simplement été l’un des pires sur le terrain, écopant d’ailleurs d’une des plus basses notes avec Paul Costes et Thomas Ramos, ce qui n’est pas dans ses habitudes.