Rugby - Top 14 : Les deux nouvelles règles annoncées pour la saison prochaine

Axel Cornic

Sport en éternelle évolution, le rugby français va connaitre encore quelques changements de règles pour la saison à venir. La FFR ainsi que la LNR ont en effet publié un communiqué ce lundi, afin d’annoncer notamment deux gros points très importants, qui rentreront bientôt en vigueur en Top 14 comme en Pro D2.

Professionnel depuis précisément 28 ans, le rugby n’a pas peur de changer ses règles. On l’a souvent vu ces dernières années, même si ça ne ravit pas toujours tout le monde. Car contrairement à ce qui peut se faire en football, ces règles sont souvent spécifiques au Championnat de France, avec donc une situation différente à l’étranger ainsi que lors des matchs internationaux.

Rugby - Top 14 : Grande première pour Christophe Urios face au Stade Toulousain ! https://t.co/voArL5kIBv — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Changement de règles en Top 14 et Pro D2 L’un des gros changements pour la saison prochaine concerne les changements. La Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont en effet annoncé le retour à 8 changements, mettant donc fin à un test débuté en 2018 et qui avait fixé la barre à 12 changements, avec des joueurs qui pouvaient donc rerentrer en jeu. A noter que le cap de 8 changements est ce qui se fait partout dans le monde et le Top 14 ainsi que la Pro D2 ne font donc que se mettre au niveau. Ce n’est pas tout, puisqu’une expérimentation a été proposée à World Rugby, avec pour but de réduire le temps accordé aux buteurs de 60 à 45 secondes.