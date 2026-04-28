Rugby - Top 14 : Christophe Urios offre un cadeau à ses joueurs après la victoire contre le Stade Toulousain

Axel Cornic

L’ASM Clermont Auvergne a fait la très bonne opération de la 22e journée de Top 14, en allant battre le leader du Stade Toulousain chez lui (27-24). De quoi ravir forcément Christophe Urios, dont la causerie d’après-match a fuité sur les réseaux sociaux, avec notamment une phrase adressée à ses joueurs qui a fait réagir.

Ça n’arrivait plus depuis quasiment un an. Le Stade Toulousain, large leader du Top 14, a chuté à domicile. Cet exploit on le doit à l’ASM Clermont Auvergne, qui grâce à sa victoire se relance dans la course aux barrages avec une 5e place au classement.

Le discours de Christophe Urios à ses joueurs après le succès au Stade Toulousain 🎙️#STASM pic.twitter.com/bKvd7PTh3Z — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 26, 2026

Grande première pour Urios Gagner contre Toulouse c’est forcément spécial et surtout pour Christophe Urios, qui ne l’avait carrément jamais fait depuis son arrivée à Clermont en janvier 2023. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu. Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux » a expliqué le manager clermontois, après la rencontre. « À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout. Il y a donc très longtemps que je ne l'avais pas battu ».