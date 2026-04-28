Rugby - Top 14 : Christophe Urios offre un cadeau à ses joueurs après la victoire contre le Stade Toulousain

L’ASM Clermont Auvergne a fait la très bonne opération de la 22e journée de Top 14, en allant battre le leader du Stade Toulousain chez lui (27-24). De quoi ravir forcément Christophe Urios, dont la causerie d’après-match a fuité sur les réseaux sociaux, avec notamment une phrase adressée à ses joueurs qui a fait réagir.
Ça n’arrivait plus depuis quasiment un an. Le Stade Toulousain, large leader du Top 14, a chuté à domicile. Cet exploit on le doit à l’ASM Clermont Auvergne, qui grâce à sa victoire se relance dans la course aux barrages avec une 5e place au classement.
Grande première pour Urios
Gagner contre Toulouse c’est forcément spécial et surtout pour Christophe Urios, qui ne l’avait carrément jamais fait depuis son arrivée à Clermont en janvier 2023. « Toulouse, depuis que je suis à Clermont, je ne l'avais jamais battu. Je l'ai beaucoup battu quand j'étais à Castres, chez nous, chez eux. J'ai même gagné un quart de finale chez eux » a expliqué le manager clermontois, après la rencontre. « À Bordeaux, je l'ai battu au début mais moins à la fin, pour ne pas dire pas du tout. Il y a donc très longtemps que je ne l'avais pas battu ».
« Je vous paiera un coup ce soir, mais pas douze ! »
Pour suivre les célébrations d’après-match, les caméras de Canal+ se sont même infiltrées dans le vestiaire de l’ASM Clermont Auvergne, captant un moment spécial. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit Christophe Urios adresser quelques messages et notamment au tout jeune pilier Nohem Ez Zahouany, qui jouait son premier match. « Ce gonze, il sort de nulle part, mais ce qu’il a fait… Il a fait un match comme les vieux » a lancé le manager des Jaunards, avant de déclencher la joie de ses joueurs en déclarant : « Je ne m’échappe jamais là-dessus. Je vous paierai à boire ce soir, un coup. Mais un coup, pas douze ! ».