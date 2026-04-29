Antoine Dupont moins fort qu'avant sa blessure ? Un ancien international répond clairement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d'une longue blessure en fin d'année dernière, Antoine Dupont n'avait pas été immédiatement de retour au meilleur niveau. Mais pour Vincent Clerc, qui a également connu une rupture des ligaments croisés durant sa carrière, n'est pas du tout inquiet pour le capitaine du XV de France.

Victime d'une rupture des ligaments croisés contre l'Irlande le 8 mars 2025, Antoine Dupont est revenu en fin d'année dernière à la compétition avec le Stade Toulousain avant de remporter le Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Cependant, le capitaine des Bleus a connu des hauts et des bas au point que certains observateurs s'inquiètent pour Antoine Dupont. Mais Vincent Clerc, qui a lui aussi été victime d'une rupture des ligaments croisés dans sa carrière, n'est pas du tout inquiet.

Antoine Dupont : Le cauchemar continue avec le Stade Toulousain, la très mauvaise note reçue dans la presse https://t.co/avbd9wUW61 — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

Vincent Clerc monte au créneau pour Antoine Dupont « Une telle blessure ça veut dire qu’on repart de zéro, il faut tout retravailler dans son corps, la musculature, l’explosivité, trouver ses repères sur le terrain, il y a quand même aussi un facteur de stress, parce que quand au bout de 8, 9 mois, on reprend, il y a quand même du stress au sujet de l’antériorité de la blessure, de retrouver son niveau, tout ça, ça prend beaucoup d’énergie, donc effectivement, tous ces efforts, on les subit à un moment donné. C’est pour ça qu’il y a des matchs où il y a un peu de fatigue. Et en plus, si le collectif est un peu en dedans, c’est difficile aussi de ressortir du lot. C’est normal qu’il y ait de temps en temps des performances qui ne sont pas celles qu’on a connues, mais qui sont pourtant de bonnes performances. Il y a un niveau d’attente qui est tel que des fois, on a l’impression que ça ne va pas. Il faut aussi digérer ces longs mois de blessures », confie-t-il dans les colonnes de La Dépêche, avant de poursuivre.