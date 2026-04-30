«C’est un danger majeur» : Cette règle que le rugby français veut changer

Axel Cornic

Sport en éternel changement, le rugby a souvent changé de règles depuis sa professionnalisation en 1998 et ça continue. Mais la particularité est surtout que ces règles ne sont pas toujours les mêmes partout et les instances françaises ont fait une demande précise à World Rugby.

Le rugby sera quelque peu différent la saison prochaine, en Top 14 et en Pro D2. Dans un communiqué joint, la Fédération française de rugby ainsi que la Ligue nationale de rugby ont annoncé quelques changements dans les règles en vigueur dans l’élite. Il y a notamment le retour à 8 changements au lieu de 12, avec les joueurs qui ne pourront donc pas rentrer à nouveau en jeu.

La FFR et la LNR interpellent World Rugby Mais ce n’est pas tout. Les deux instances du rugby professionnel français, ont également fait quelques suggestions pour continuer à modifier les règles du rugby. Et elles tapent fort sur le carton rouge de 20 minutes, soit le protocole qui régit les suspensions ou expulsions, mis en vigueur depuis quelques années. Les arbitres peuvent en effet adresser un carton jaune à un joueur, qui pendant sa suspension de 10 minutes verra les arbitres vidéo décider si ce carton restera jaune ou deviendra rouge. Dans ce cas, son équipe passera 10 minutes supplémentaires en infériorité numérique, avant qu’un autre joueur ne rentre.