L’entraîneur et un joueur de l’UBB sanctionnés : Les suspensions tombent

Axel Cornic

C’est une fin de saison passionnante qui se dessine pour l’Union Bordeaux-Bègles, avec notamment un possible doublé en Champions Cup. Pour cela, il faudra s’imposer dimanche prochain contre Bath, dans une demi-finale qui ne s’annonce pas si simple. Et la situation va encore se compliquer, avec deux gros coups durs pour les Bordelo-Bèglais.

Pour la deuxième saison de suite, l’UBB a réussi à éliminer le Stade Toulousain de la Champions Cup, s’affirmant automatiquement comme le grand favori pour la victoire finale. Mais l’optimisme est un peu retombé depuis le quart de finale, avec les coéquipiers de Matthieu Jalibert qui ont livré quelques prestations inquiétantes. Cela a notamment été le cas lors de la dernière journée de Top 14, avec une défaite face à Montpellier qui a fait plonger le club à la 6e place.

Antoine Dupont moins fort qu'avant sa blessure ? Un ancien international répond clairement ! https://t.co/Nu8ga2ls4z — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

Mauvaises nouvelles à l’UBB On a surtout vu de la nervosité à Bordeaux, comme avec Jefferson Poirot qui a écopé d’un rouge à quelques minutes de la fin du match contre le MHR. En conférence d’après-match, Yannick Bru semblait d’ailleurs assez inquiet pour la suite, concernant son joueur. « J’ai besoin de revoir les images, mais on se prépare à ce qu’il soit suspendu. C’est une des mauvaises nouvelles de la soirée, parce que s’il y a bien un joueur qui méritait de jouer cette demie sur ce qu’il fournit cette année, c’est Jeff » avait expliqué le manager de l’UBB.