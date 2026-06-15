«Il serait incroyable» : Un autre joueur du XV de France aux JO 2028 avec Bielle-Biarrey ?

En 2028, les Jeux Olympiques se dérouleront à Los Angeles et en Californie, l’équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre. Pour cela, les Bleus pourraient notamment compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. Après Antoine Dupont, l’ailier de l’UBB rêverait de participer aux JO. Et voilà qu’un autre grand nom du XV de France pourrait également exceller dans cette discipline.
L’exemple d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024 a visiblement donné des idées à certains. Ainsi, 4 ans après le demi de mêlée du Stade Toulousain, c’est Louis Bielle-Biarrey qui voudrait participer à la prochaine Olympiade à Los Angeles. L’ailier de l’UBB est aujourd’hui la nouvelle star du rugby français est compte tenu de ses qualités, il pourrait faire énormément de bien à l’équipe de France de rugby à 7 à Los Angeles.
« Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre »
Louis Bielle-Biarrey rêverait ainsi de participer aux prochains Jeux Olympiques et voilà que la volonté du joueur de l’UBB fait énormément réagir. A l’occasion du podcast Rugby Confidential, Sacha Valleau a d’ailleurs dit à propos de LBB : « Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre. Avec sa vitesse, avec toutes les qualités qu’il a, sur une pelouse de rugby à 7, je suis persuadé qu’il aurait des qualités pour être monstrueux. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’en plus il est performant quand il y va, c’est normal. Et aucun joueur de l’équipe de France à 7 ne râlera parce que c’est le jeu ».
« Il y en a un autre qui serait incroyable même si on en parle pas souvent mais c’est Damian Penaud »
Louis Bielle-Biarrey sera-t-il d’ailleurs le seul joueur du XV de France à jouer avec l’équipe de France de rugby à 7 en 2028 à Los Angeles ? Lors de Rugby Confidential, Gaël Fickou a soufflé un autre nom qui pourrait faire un carton dans cette discipline : Damian Penaud. A propos de l’international français de l’UBB, il a ainsi dit : « Il y en a un autre qui serait incroyable même si on en parle pas souvent mais c’est Damian Penaud. Il serait incroyable. Il a des qualités de vitesse, il est costaud, il est dur à plaquer et il défend bien ».