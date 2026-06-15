«Il serait incroyable» : Un autre joueur du XV de France aux JO 2028 avec Bielle-Biarrey ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2028, les Jeux Olympiques se dérouleront à Los Angeles et en Californie, l’équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre. Pour cela, les Bleus pourraient notamment compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. Après Antoine Dupont, l’ailier de l’UBB rêverait de participer aux JO. Et voilà qu’un autre grand nom du XV de France pourrait également exceller dans cette discipline.

L’exemple d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024 a visiblement donné des idées à certains. Ainsi, 4 ans après le demi de mêlée du Stade Toulousain, c’est Louis Bielle-Biarrey qui voudrait participer à la prochaine Olympiade à Los Angeles. L’ailier de l’UBB est aujourd’hui la nouvelle star du rugby français est compte tenu de ses qualités, il pourrait faire énormément de bien à l’équipe de France de rugby à 7 à Los Angeles.

« Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre » Louis Bielle-Biarrey rêverait ainsi de participer aux prochains Jeux Olympiques et voilà que la volonté du joueur de l’UBB fait énormément réagir. A l’occasion du podcast Rugby Confidential, Sacha Valleau a d’ailleurs dit à propos de LBB : « Louis Bielle-Biarrey, c’est un extraterrestre. Avec sa vitesse, avec toutes les qualités qu’il a, sur une pelouse de rugby à 7, je suis persuadé qu’il aurait des qualités pour être monstrueux. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’en plus il est performant quand il y va, c’est normal. Et aucun joueur de l’équipe de France à 7 ne râlera parce que c’est le jeu ».