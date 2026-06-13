Rugby - Top 14 : «J’en ai toujours rêvé», Gaël Fickou explique enfin sa signature au RCT

Axel Cornic

International français aux 98 sélections et star du Top 14, Gaël Fickou pourrait bien disputer son dernier match avec le Racing 92 ce samedi, avec le barrage face à la Section Paloise. Le trois-quart centre de 32 ans a en effet décidé de quitter le club francilien pour signer au RCT, qu’il rejoindra dès l’intersaison.

C’est l’une des plus grosses annonces du printemps. Arrivé en 2021 et sous contrat jusqu’en 2027 avec une saison supplémentaire en option, Gaël Fickou va quitter le Racing 92. Le trois-quart centre a en effet choisi de revenir à ses premiers amours puisqu’il a signé avec son club formateur du RCT, où il n’a toutefois jamais joué en professionnel.

« Il me restait une année plus une autre en option, mais... » S’il a refusé d’évoquer ce sujet ces derniers mois, Gaël Fickou est finalement sorti du silence concernant son départ du Racing 92. « Il me restait une année plus une autre en option. J'ai d'abord eu une discussion avec Patrice (Collazo). Il souhaitait savoir si on activait l'année optionnelle jusqu'en juin 2028. Des deux côtés, on s'est dit qu'il était préférable de ne pas l'activer » a expliqué l’international français, dans les colonnes de L’Equipe. « Dans mon esprit, le plus important était de réussir une grosse saison l'an prochain pour me donner toutes les chances de participer à la Coupe du monde en Australie ».