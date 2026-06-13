«Sauvageon», «problèmes de comportement»... Quand Christophe Urios décrit la nouvelle recrue de Clermont !

Axel Cornic

Contrairement à la saison dernière, l’ASM Clermont Auvergne n’a pas réussi à accrocher les phases finales de Top 14, en dépit d’une victoire sur l’UBB lors de la dernière journée (31-34). Un échec pour Christophe Urios, qui a déjà commencé à préparer la prochaine saison en présentant ses nouvelles recrues.

Considéré comme une place forte du rugby français, Clermont ne vit pas vraiment sa meilleure période en termes de titres. L’espoir semblait être revenu la saison dernière, avec un retour en phases finales du Top 14 après des années d’absence. Mais ça ne s’est finalement pas confirmé, puisqu’à la mi-juin Christophe Urios et ses hommes sont déjà en vacances.

Sept recrues à Clermont Septièmes au classement, les Auvergnats ont raté la marche d’un tout petit point, avec le Stade Rochelais qui a signé la remontada de cette fin de saison. Un échec que Christophe Urios voudra vite oublier en se projetant déjà sur la prochaine saison, avec pas moins de sept recrues qui vont débarquer à Clermont au cours de l’intersaison. On y retrouve notamment Kévin Noah, puissant troisième-ligne de 24 ans prêté par Nevers qui fait son grand retour à l’ASM, où il a déjà joué de 2018 à 2021.