Zidane attend l’équipe de France depuis des années : «Je l’assume, j’en ai envie»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France au terme de cette Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane attend que ce poste se libère depuis maintenant plusieurs années. Et il affichait déjà sa détermination à venir entraîner les Bleus dans une interview en 2022…

Sauf un incroyable rebondissement de dernière minute, les dés semblent jetés dans ce dossier : Zinedine Zidane sera bel et bien le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du Monde. Rien n’a encore été officialisé, mais un accord aurait été trouvé il y a déjà plusieurs mois entre l’ancien coach du Real Madrid et la FFF, d’autant que Zidane attend patiemment son heure depuis son départ du club merengue en 2021. Et il n’a jamais caché ses ambitions d’être sélectionneur de l’équipe de France…

« Bien sûr que j’en ai envie » Dans un entretien accordé à L’EQUIPE en juin 2022 à l’occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane jouait franc-jeu au sujet de l’équipe de France : « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », indiquait l’ancien numéro 10 des Bleus, qui a donc toujours assumé son rêve de diriger l’équipe de France.