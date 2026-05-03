UBB - «Tout seul dans une boite» : Suspendu, Yannick Bru s’apprête à vivre une expérience particulière

Axel Cornic

L’Union Bordeaux-Bègles va disputer ce dimanche une demi-finale de Champions Cup face à Bath, sans son manager. Yannick Bru a en effet écopé d’une suspension de deux semaines, après un petit craquage lors du match de Top 14 face à La Rochelle du 18 avril dernier (45-15) et il ne pourra donc pas être au contact de son équipe.

Après l’élimination de Toulon ce samedi, Bordeaux reste le dernier espoir français en Champions Cup, avec un possible doublé au bout. Mais pour cela, il faudra d’abord battre Bath à domicile et ça ne s’annonce pas si simple, surtout que la préparation de cette rencontre n’a pas été un long fleuve tranquille.

« Dès qu’on arrivera au stade, je devrais quitter l’équipe et aller dans un endroit isolé » Les rebondissements et les mauvaises nouvelles se sont en effet enchainées pour l’UBB, qui a notamment perdu Jefferson Poirot et Yannick Bru sur suspension. Présent lors de la conférence de presse d’avant-match, le manager bordelo-bèglais a d’ailleurs expliqué comment il vivra cette rencontre. « Notre impact, à nous les coachs, sur les dernières 36 heures, est vraiment très limité. Je serai avec le groupe jusqu’à une demi-heure du coup d’envoi. Et dès qu’on arrivera au stade, je devrais quitter l’équipe et aller dans un endroit isolé » a-t-il confié, à quelques heures de la demi-finale de Champions Cup.