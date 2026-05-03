Le RC Toulon proche de l'exploit, les gros regrets en Champions Cup...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent en demi-finales de Champions Cup, le RC Toulon a déjà réalisé un parcours honorable. Face à Leinster, quadruple vainqueur de la compétition et 3 fois finaliste lors des 4 dernières éditions, la marche semblait haute. Pourtant le club français a joué crânement sa chance et s'est offert une folle remontée. Pas suffisant pour l'emporter et on sent toute la frustration pour Pierre Mignoni.

8ème du Top 14 pour le moment, le RC Toulon voulait continuer sa route en Champions Cup. La compétition, remportée par l'UBB l'an dernier, s'est arrêtée pour les hommes de Pierre Mignoni. Dominés pendant une grande partie de la rencontre, ils ont effectué un réveil tardif qui a bien failli les envoyer en finale. Le manager du club sait qu'ils n'ont pas bien abordé ce match et regrette.

Désillusion pour le RC Toulon Même si Leinster était le favori pour aller en finale, le RC Toulon a montré qu'il pouvait rivaliser au sommet. Mais les efforts du club ont peut-être commencé trop tard malgré une opportunité en or de concrétiser la victoire. « Ce qu'on a fait sur les 25 dernières minutes, c'est exactement ce qu'on aurait dû faire d'entrée. Il y a de la frustration parce qu'on ne finit pas loin. On a cette balle de match, même s'ils nous ont dominés. On a quand même montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout et on peut gagner ce match » déclare Pierre Mignoni après la rencontre.