Scandale homophobe dans le rugby anglais : «Si tu portes un haut rose, tu es gay»

Axel Cornic

Souvent porté en exemple face aux dérives des autres sports et notamment le football, le rugby connait de plus en plus de problèmes avec son image. Un nouvel épisode s’est déroulé en Angleterre récemment, puisqu’un joueur amateur a été suspendu plusieurs semaines après avoir tenu des propos à caractère homophobe sur les réseaux sociaux.

En France, on a connu pas mal d’affaires délicates ces dernières années. Cela a même touché le plus haut niveau professionnel, avec notamment le feuilleton Jegou-Auradou en Argentine lors de la tournée estivale 2024, ou encore le dérapage raciste de Melvyn Jaminet. Mais cette fois, c’est à l’étranger que ça se passe...

Suspendu 8 semaines pour une publication jugée homophobe The Telegraph a en effet parlé d’une histoire qui a eu lieu en janvier dernier, lorsqu’un joueur amateur du club de Grimsby RUFC a posté une story sur Instagram où on le voit plaquer l’un de ses adversaires du North Hykeham RUFC. « Si tu portes un haut rose, un short moulant (sic) et des crampons dorés pour jouer au rugby, tu es gay (sic) » avait écrit Kyle Skipworth, soulevant une vive polémique. Une publication jugée homophobe par la fédération anglaise de rugby, qui a décidé de le suspendre 10 semaines. Une sanction qui a finalement été réduite à 8 semaines, avec le joueur en question qui a suivi une formation sur l’inclusion LGBTQ +.