UBB : Duel entre phénomènes, qui est le prochain adversaire de Louis Bielle-Biarrey ?

Axel Cornic

Après avoir défait le Stade Toulousain au tour précédent, l’Union Bordeaux-Bègles aura l’occasion ce dimanche de tirer son ticket pour une deuxième finale consécutive de Champions Cup. Mais il faudra d’abord passer Bath, l’une des meilleures équipes de Premiership, où l’on retrouve certains des plus grands joueurs de la planète.

Avec le Stade Toulousain qui décidé de rafler tous les Boucliers de Brennus depuis quelques années, les clubs de Top 14 doivent regarder ailleurs pour remplir leur armoire à trophées. C’est ce qu’a fait le Stade Rochelais avec deux titres en Champions Cup en 2022 et 2023, ouvrant ainsi la voie aux autres. Notamment à l’UBB, qui pourrait réaliser un exploit cette saison...

LBB contre Arundell Après avoir remporté la Champions Cup la saison dernière, les Bordelo-Bèglais font en effet figure de favoris à leur propre succession. Ils ont d’ailleurs éliminé le Stade Toulousain en quart et seul le Leinster, qui affronte le RCT dans l’autre demi-finale, semble pouvoir les faire tomber. Mais attention à Bath, qui va se présenter ce dimanche et qui semble avoir les atouts pour faire trembler l’UBB ! C’est le cas de Henry Arundell (23 ans), qui se retrouvera en face de Louis Bielle-Biarrey (22 ans) lors de ce match. Les deux ont à peu près le même âge et cette attirance pour la ligne d’en but avec 7 essais pour le Français et 5 pour l’Anglais.