«C'est le meilleur du monde» : Louis Bielle-Biarrey fait halluciner une légende du rugby anglais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Elu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations pour la deuxième fois de suite, Louis Bielle-Biarrey rêve désormais d'aller décrocher un nouveau titre européen avec l'UBB. Pour cela il faudra dominer Bath en demi-finale de la Champions Cup dimanche. Un match dont il sera le facteur X à en croire la légende anglaise Ben Youngs.

Dimanche, l'UBB tentera d'accéder à une nouvelle finale de Champions Cup. Champions d'Europe en titre, les Bordelais défieront Bath en demi-finale de la compétition pour ce qui semble être le choc du dernier carré, l'autre demie opposant le Leinster au RC Toulon. Et l'UBB pourrait évidemment compter sur son arme fatale : Louis Bielle-Biarrey. Nommé meilleur joueur du Tournoi des VI Nations avec le XV de France, LBB continue d'impressionner tout le monde notamment grâce à son incroyable vitesse. A tel point que pour Ben Youngs, il s'agit tout simplement du meilleur ailier du monde.

Ben Youngs est très impressionné par Bielle-Biarrey « Bielle-Biarrey est sans doute le meilleur ailier du monde. Avoir de la vitesse, c’est une chose, mais avec toutes les qualités techniques qui vont avec, il sait comment en tirer le meilleur parti. Sa capacité à effectuer des coups de pied rasants, sa capacité à aller les récupérer, sa finesse dans le placement du ballon… son jeu est tellement riche », écrit-il dans son édito pour Planet Rugby avant de poursuivre.