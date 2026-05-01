Rugby : La punchline de Vincent Moscato sur le possible exploit de l'UBB

Axel Cornic

Mal en point en Top 14, surtout après la défaite face au MHR lors de la dernière journée (21-23), l’Union Bordeaux-Bègles peut se relancer en Champions Cup. Une compétition que le club bordelo-bèglais connait bien puisqu’il l’a remportée la saison dernière et dans laquelle il pourrait bien réaliser un exploit, en faisant le doublé.

Le Stade Toulousain a installé son hégémonie en Top 14, avec un troisième Bouclier de Brennus consécutif remporté la saison dernière, ce qui a poussé les clubs français à se tourner vers l’étranger pour remporter des titres. On a ainsi vu le Stade Rochelais réalisé le doublé en Champions Cup en 2022 et 2023 et cette fois, c’est l’UBB qui pourrait en faire de même.

« C’est un exploit de gagner deux fois de suite la Champions Cup, mais un club sans Brennus n'a pas d'identité » Qualifié en demi-finale après avoir justement éliminé le Stade Toulousain, Bordeaux est annoncé comme le grand favori pour remporter une nouvelle fois cette Champions Cup, après l’avoir déjà fait l’année dernière. Une belle prouesse, qui ne semble toutefois pas impressionner Vincent Moscato... qui préfère le Bouclier de Brennus. « C’est un exploit de gagner deux fois de suite la Champions Cup, mais un club sans Brennus n'a pas d'identité. Au foot, remporter la Ligue des Champions est plus important que de remporter le championnat, mais ce n'est pas le cas au rugby » a expliqué l’ancien talonneur, sur RMC.