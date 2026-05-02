UBB : Le «Lionel Messi du rugby» contre Matthieu Jalibert, «ils se ressemblent un peu...»

Axel Cornic

Après avoir éliminé le Stade Toulousain lors du tour précédent, l’Union Bordeaux-Bègles s’apprête à affronter Bath en demi-finale, pour essayer de réaliser un incroyable doublé. Mais ça ne sera pas si simple pour Matthieu Jalibert et ses coéquipiers, puisque l’équipe anglaise possède des nombreux points forts... et c’est notamment le cas au poste d’ouvreur.

Le plus important est l’efficacité ou la beauté du geste ? C’est l’éternel débat dans le sport et il colle parfaitement à un joueur comme Matthieu Jalibert. Unanimement salué comme l’ouvreur le plus fantasque et le plus plaisant à voir jouer, la star de l’UBB a allié les deux la saison dernière en soulevant son premier titre, avec la Champions Cup. Et il a confirmé cet hiver avec le XV de France, étant l’un des acteurs principaux du titre lors du 6 Nations 2026. Mais en face de lui ce dimanche, il va rencontrer le maître en la matière !

« Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi » Dans la demi-finale qui opposera l’UBB à Bath, l’international français retrouvera en face de lui un certain Finn Russell. Ce dernier est considéré comme l’un des numéro 10 les plus talentueux de la planète, mais à 33 ans son armoire à trophées n’est pas vraiment remplie. D’ailleurs, en France on se souvient surtout de son passage au Racing 92 de 2018 à 2023, qui a surtout laissé une énorme déception chez les fans franciliens. « Je suis le numéro 10 de l’Écosse. Les gens aiment me regarder jouer, apparemment » confiait-il en 2024, dans la série documentaire de Netflix sur le 6 Nations... se comparant notamment à Lionel Messi. « Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi ».