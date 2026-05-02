Une star d’Hollywood invitée à l’UBB, «si je peux le rencontrer un jour...»

Axel Cornic

Au fil des années, l’Union Bordeaux-Bègles s’est affirmé comme l’une des places fortes du rugby français et européen, avec notamment une Champions Cup remportée la saison dernière. Et ses joueurs sont devenus des stars comme Matthieu Jaibert, Louis Bielle-Biarrey, mais également Maxime Lucu, que certains comparent d’ailleurs souvent à un acteur très connu.

Le XV de France comme l’UBB ont leur « Transporteur ». Parmi les grandes stars du rugby actuel, Maxime Lucu fait pâle figure. Le demi de mêlée est plutôt un travailleur humble et discret, qui a explosé sur le tard. Il a en effet rejoint Bordeaux à 26 ans et c’est vers ses 30 ans qu’il s’est véritablement imposé, devenant d’ailleurs la doublure d’un certain Antoine Dupont en sélection.

Maxime Lucu, le Jason Statham de l’UBB Mais si les amateurs de rugby le connaissent pour son talent balle en main, pour le grand public il est surtout le sosie d’un célèbre acteur d’Hollywood. Il s’agit évidemment de Jason Statham, connu pour ses rôles dans Le Transporteur, Hyper Tension, Expendables ou encore dans la série de films Fast ans Furious. Les montages montrant Lucu à ses côtés sont très nombreux et certains l’ont même affublé de quelques surnoms en lien avec l’acteur et producteur britannique.