L'UBB perd «un leader» après une sanction, c'est «injuste» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sixième du Top 14 pour le moment, l'Union Bordeaux-Bègles doit encore se battre pour s'assurer de continuer l'aventure en playoffs. Les champions d'Europe auront d'abord fort à faire ce dimanche en demi-finales face à Bath pour tenter de continuer leur parcours, eux qui avaient remporté cette compétition l'an dernier. Pour ce match, un joueur important manquera à l'appel à la suite de sa sanction reçue le week-end : Jefferson Poirot. Un crève-cœur pour Yannick Bru qui a du mal à accepter.

Ce dimanche, l'UBB disputera sa demi-finale de Champions Cup face au club anglais de Bath. Après le duel remporté face au Stade toulousain en quarts de finale, leur rival, les Bordelais ont fait un pas de plus vers un potentiel doublé. A domicile, ils tenteront de s'imposer mais un élément de taille manquera à l'effectif : Jefferson Poirot. Le pilier gauche a écopé d'un carton orange lors de la dernière journée du Top 14, qui le prive donc de cette rencontre. Son manager Yannick Bru n'abandonne pas pour autant, loin de là.

« C’est une perte injuste aussi » A la toute fin du match face au MHR le week-end dernier, Jefferson Poirot a écopé d'un carton orange en raison d'un plaquage dangereux tête contre tête sur son vis-à-vis Valentin Welsch. La commission de discipline de la LNR s'est réunie et cette sanction s'applique aussi en Champions Cup, ce qui fait qu'il ne disputera pas la demi-finale face à Bath. Un coup dur pour l'un des bourreaux de l'UBB cette saison. « On perd avant tout un très bon joueur, un vice-capitaine. Donc un bon joueur rugbystiquement, un leader aussi affectivement. C’est une perte importante. Et puis, c’est une perte injuste aussi. Pour nous, c’est trop gros pour être vrai. On a trouvé que ma sanction était parfaitement justifiée (deux semaines aussi, NDLR) mais celle de Jeff, on l’a trouvée trop lourde et on l’accepte » déclare Yannick Bru, entraîneur du club, en conférence de presse ce samedi.