Rugby - Top 14 : La grande décision du RC Toulon qui aurait pu régler la crise à l’OM ?

Axel Cornic

Ces derniers mois, la santé mentale des entraineurs de Top 14 a beaucoup fait parler, avec notamment Pierre Mignoni qui a décidé de prendre du retrait à Toulon pendant quelques semaines, avant de faire son retour. Et selon certains observateurs l’Olympique de Marseille aurait bien fait de s’en inspirer, notamment pour calmer la crise du mois de février qui a débouché sur le départ de Roberto De Zerbi.

C’est une décision qui avait surpris pas mal de monde. Après une lourde défaite à domicile contre le Clermont de Christophe Urios le 14 février dernier (14-34), le RCT annonçait vouloir laisser un peu de repos à son manager Pierre Mignoni. « On a convenu que Pierre avait besoin de repos, tout simplement, afin de se régénérer » avait expliqué à l’époque le directeur sportif Laurent Emmanuelli, lançant un grand débat concernant la pression que devaient endurer les managers de Top 14.

Mignoni et le RCT, l’exemple à suivre ? Finalement, cela semble avoir fait du bien à tout le monde. Après trois semaines, Mignoni a en effet fait son retour à Toulon, qui a notamment réussi à se hisser jusqu’en demi-finale de Champions Cup. Et pour Julien Benneteau, certains auraient dû s’inspirer de la méthode toulonnaise... notamment le voisin de l’OM ! Dans l’émission les Grandes Gueules du sport sur RMC, l’ancien tennisman connu pour être un fervent supporter marseillais a en effet regretté que Roberto De Zerbi n’ait pas été lui aussi protégé par sa direction, comme a pu l’être son homologue du RCT.