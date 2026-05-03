Un nouveau contrat à l’UBB : Le clan Bielle-Biarrey vend la mèche ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Louis Bielle-Biarrey fait l’objet de certaines rumeurs autour de son avenir. Convoité par des clubs de Top 14, l’ailier de 22 ans pourrait également prolonger son contrat à l’UBB. Le clan de l’international français semble d’ailleurs avoir vendu la mèche en faisant filtrer quelques détails de ce nouveau bail.

Et si le rugby français tenait en Louis Bielle-Biarrey son nouveau phénomène ? L’ailier de 22 ans affole les compteurs avec le XV de France et l’UBB. L’international français fait d’ailleurs l’objet de quelques rumeurs au sujet de son avenir. Convoité par certains clubs de Top 14, comme le RC Toulon, LBB pourrait également être amené à étendre son engagement en Gironde. Son entourage semble même avoir vendu la mèche à ce sujet.

L'entourage de Bielle-Biarrey fait fuiter des détails de son nouveau contrat à l'UBB ? D’après les informations de Sud Ouest, les dirigeants de l’UBB espéreraient voir Louis Bielle-Biarrey prolonger. Ce dernier se sentirait d’ailleurs bien à Bordeaux. Son dossier ne serait pas urgent puisque son contrat expire en juin 2027. Mais puisqu’il peut recevoir des offres à compter du 1er juillet prochain, la direction unioniste aimerait sceller son avenir. Selon l’entourage de Louis Bielle-Biarrey, ce nouveau bail lui permettrait de rempiler pour deux ans supplémentaires et donc l’amener jusqu’en 2029, entre les Coupes du monde 2027 en Australie et 2031 aux Etats-Unis.