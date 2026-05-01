«Je n'ai pas d'exemple de joueur comme lui» : Le vestiaire de l'UBB est conquis par Louis Bielle-Biarrey !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant depuis quelques années, Louis Bielle-Biarrey impressionne le monde du rugby du haut de ses 22 ans. Il faut dire que l'ailier français affiche des statistiques très impressionnantes qui choquent même auprès de ses coéquipiers de l'UBB.

Cela fait désormais plusieurs années que Louis Bielle-Biarrey s'est fait un nom dans le rugby, mais il continue d'impressionner par ses statistiques surréalistes. Meilleur joueur des deux derniers Tournois des VI Nations, l'ailier français a inscrit 18 essais inscrits en seulement de participations, ce qui le place déjà cinquième au classement des marqueurs historiques de la compétition. Et personne ne doute que le record de Brian O’Driscoll (26 essais) tombera très prochainement puisque LBB n'a que 22 ans. Et au sein même du vestiaire du l'UBB, on continue à être très impressionné par les prestations de Louis Bielle-Biarrey, à l'image d'Adam Coleman. Le deuxième-ligne australien de Bordeaux-Bègles s'est ainsi confié sur son coéquipier en marge de la demi-finale de Champions Cup contre Bath qui se déroulera dimanche.

Adam Coleman élogieux envers Louis Bielle-Biarrey « Mais pour moi, je ne saurais trop insister sur le fait qu’il a la tête sur les épaules. Je pense qu’il est en train de renégocier avec le club, donc c’est une bonne chose. Je suis très heureux pour lui, pour tout ce qu’il a déjà accompli. Je crois qu’il est déjà l’un des meilleurs marqueurs d’essais dans le Tournoi des Six Nations », lâche-t-il dans des propos accordés à Rugby-Pass avant d'en rajouter une couche.