UBB - «C’est énorme» : Matthieu Jalibert se lâche après le choc en Champions Cup !

Pierrick Levallet

L’UBB ira défendre son titre à Bilbao le 23 mai prochain en Champions Cup ! Les hommes de Yannick Bru se sont imposés face à Bath ce dimanche (38-26) et se sont donc qualifiés pour la finale de la compétition. Matthieu Jalibert s’est d’ailleurs livré après le choc face au club anglais sur la scène européenne.

L’UBB disputera une nouvelle finale de Champions Cup le 23 mai prochain à Bilbao. Le club bordelais s’est imposé ce dimanche contre Bath (38-26), lui permettant ainsi de décrocher son billet pour l’ultime match de la compétition européenne. Matthieu Jalibert n’a d’ailleurs pas caché sa joie après la victoire des Unionistes face à l’équipe anglaise.

«On ira à Bilbao pour défendre notre titre» « On aime ce que l’on vit, notre public et son soutien, c’est énorme. Bath a vraiment bien joué, on a répondu présent. On ira à Bilbao pour défendre notre titre et rejouer une finale de cette coupe qu’on aime tant face à l’une des meilleures équipes d’Europe ! » a confié le demi d’ouverture de l’UBB dans des propos rapportés par Le Figaro. Matthieu Jalibert a d'ailleurs délivré une nouvelle prestation de haut vol contre Bath, et a ainsi été récompensé par ce succès important sur la scène européenne.