Thomas Ramos footballeur : Son rêve avant de jouer avec le XV de France et le Stade Toulousain

Thomas Ramos et ses coéquipiers du Stade Toulousain vont porter un maillot commun avec les joueurs du Toulouse Football Club dans le cadre d’une opération mise en place par les deux clubs et leur équipementier Nike. Pour l’occasion, l’international français est revenu sur son amour du ballon rond.
Il est l’un des joueurs phares du XV de France et du Stade Toulousain, aux côtés notamment d’Antoine Dupont. À 30 ans, Thomas Ramos est devenu une référence à son poste, mais avant de choisir le rugby, c’est un autre sport qui avait attiré l'arrière, fan de football comme il le révèle dans un entretien accordé au Parisien.
« En fait, on est tous un peu joueurs de foot »
À l’occasion de la sortie du maillot spécial que vont porter les joueurs du Stade Toulousain et du Toulouse Football Club ce week-end, Thomas Ramos est revenu sur sa passion pour le ballon rond. « Footballeur ? Il y a même un monde où j’aurais adoré l’être (sourire). J’en aurais rêvé, même. En fait, on est tous un peu joueurs de foot. C’est une évidence, c’est le sport qui est très certainement le plus populaire en France et dans de nombreux pays. Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation, et maintenant j’en ai toujours un dans mon jardin. En fait, ça fait rêver tout le monde », confie l’international tricolore, interrogé par Le Parisien.
Thomas Ramos s’imagine milieu de terrain
« Ce qui me plaît le plus, c’est le nombre d’équipes susceptibles de remporter une très grande compétition comme la Ligue des champions, poursuit Thomas Ramos. Au rugby, on peut compter sur les doigts de deux mains, et peut-être même d’une seule en fait, le nombre de clubs qui peuvent aller au bout en Coupe d’Europe. Dans le foot, il y a un nombre considérable d’équipes, et franchement personne ne sait qui va la gagner, rien que cette saison. C’est aussi un sport ludique. Tu mets un ballon au milieu, on joue, c’est simple. »
Thomas Ramos a déjà une idée du poste qu’il aurait occupé sur un terrain de football : « Je dirais milieu de terrain : ça m’aurait permis d’être à la récupération et à la création. Dans mon sport, j’aime organiser le jeu. Ça m’aurait plu d’avoir à réaliser des passes importantes pour mon équipe. »