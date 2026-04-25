Thomas Ramos footballeur : Son rêve avant de jouer avec le XV de France et le Stade Toulousain

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Thomas Ramos et ses coéquipiers du Stade Toulousain vont porter un maillot commun avec les joueurs du Toulouse Football Club dans le cadre d’une opération mise en place par les deux clubs et leur équipementier Nike. Pour l’occasion, l’international français est revenu sur son amour du ballon rond.

Il est l’un des joueurs phares du XV de France et du Stade Toulousain, aux côtés notamment d’Antoine Dupont. À 30 ans, Thomas Ramos est devenu une référence à son poste, mais avant de choisir le rugby, c’est un autre sport qui avait attiré l'arrière, fan de football comme il le révèle dans un entretien accordé au Parisien.

Grand espoir du Stade Toulousain, Kalvin Gourgues se lâche sur sa situation : «Je ne suis pas indiscutable» https://t.co/77knRGyvGA — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« En fait, on est tous un peu joueurs de foot » À l’occasion de la sortie du maillot spécial que vont porter les joueurs du Stade Toulousain et du Toulouse Football Club ce week-end, Thomas Ramos est revenu sur sa passion pour le ballon rond. « Footballeur ? Il y a même un monde où j’aurais adoré l’être (sourire). J’en aurais rêvé, même. En fait, on est tous un peu joueurs de foot. C’est une évidence, c’est le sport qui est très certainement le plus populaire en France et dans de nombreux pays. Il y avait un petit ballon de foot dans ma cour de récréation, et maintenant j’en ai toujours un dans mon jardin. En fait, ça fait rêver tout le monde », confie l’international tricolore, interrogé par Le Parisien.