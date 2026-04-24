XV de France - «Beaucoup de déception» : Alldritt réagit à la grosse décision de Galthié

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Absent du groupe de 42 joueurs retenus par Fabien Galthié pour disputer le Tournoi des Six Nations, Grégory Alldritt est revenu sur la déception de ne pas être aux côtés d’Antoine Dupont et des autres internationaux tricolores en ce début d’année. Le troisième-ligne du Stade Rochelais vise désormais le Mondial.

C’est sans Grégory Alldritt que le XV de France est allé remporter son deuxième Tournoi des Six Nations. Le joueur de La Rochelle faisait partie des joueurs importants laissés de côté par Fabien Galthié, décidant également de se passer de Gaël Fickou ou encore Damian Penaud. De quoi toucher le troisième-ligne.

« J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux » « Beaucoup de déception de ne pas y être, mais tellement d'échéances, tellement d'événements avec le club, entre la non-qualification pour les phases finales de la Coupe d'Europe, l'épisode de Uini en suivant (l’accident cardiaque et la brutale fin de carrière d’Atonio, fin janvier, NDLR), les deux grosses défaites à domicile contre Lyon (24-44) et Montpellier (33-43)… Ça a fait qu'au final, je n'ai pas eu le temps de tergiverser. Mais bien sûr, il y avait beaucoup de déception, reconnaît Grégory Alldritt, dans un entretien accordé à Midi Olympique et RMC. J’étais très content de voir mes copains soulever le trophée mais aussi frustré de ne pas pouvoir être avec eux sur la pelouse. C'est ça aussi qui renforce une motivation, une détermination, et ça te pousse à aller travailler aussi. Je suis déçu, mais pas abattu, loin de là. »