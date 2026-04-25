XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque des (gros) retours dans la liste de Fabien Galthié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains joueurs importants du XV de France ont perdu leur place au profil de profils plus jeunes. C’est le cas de Grégory Alldritt, qui espère convaincre Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde en Australie. Pour Éric Di Meco, le joueur de La Rochelle peut croire en ses chances, et il n’est pas le seul.

À l’instar de Gaël Fickou ou encore Damian Penaud, Grégory Alldritt n’a pas été convoqué par Fabien Galthié pour disputer le Tournoi des Six Nations en début d’année. La concurrence avec les jeunes pépites tricolores est désormais importante, pas de quoi décourager le troisième-ligne du Stade Rochelais, qui espère retrouver le XV de France en vue du Mondial 2027. « Tant que la liste ne sera pas donnée, je m'accrocherai et je me battrai pour être en Australie, a expliqué Grégory Alldritt dans un entretien accordé cette semaine à RMC et Midi Olympique. Maintenant, il faut faire échéance par échéance. Ça paraît comme si c'était demain, mais c'est aussi très long. Quand on est joueur de rugby, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a déjà une saison à terminer ici, quelque chose à accrocher, que ce soit le top 8 ou le top 6. Semaine après semaine, on va découvrir où on va avec la Rochelle. Il y a une potentielle échéance cet été, où il va falloir se battre aussi pour pouvoir postuler. » Pour l’équipe du Super Moscato Show, l’international français a raison de croire en ses chances.

XV de France - «Beaucoup de déception» : Alldritt réagit à la grosse décision de Galthié https://t.co/Pzmdlp2vuD — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

« Si Alldritt est plus fort que les autres, il jouera. Et Penaud, c’est pareil. Même Fickou » « Je ne suis pas inquiet du tout pour cette génération. Pour moi, Fabien ne faut pas de jeunisme, il fait une concurrence saine à tous les postes et les meilleurs joueront, estime Éric Di Meco dans l’émission de RMC. Il y a cette mode de jeunisme, moi je n’y crois pas. Et la meilleure preuve, c’est Charles Ollivon. On s’était dit que Fabien allait peut-être passer à la génération d’après. Il se blesse, il revient, il joue, il est bon, il est titulaire. C’est comme ça, c’est la vie, c’est ça le sport de haut niveau. Je ne suis pas inquiet. Si Alldritt est plus fort que les autres, s’il est fort, il jouera. Et Penaud, c’est pareil. Même Fickou. Après, il y a des postes où la concurrence est terrible avec plein de jeunes qui arrivent, mais être jeune, ce n’est pas un passeport obligatoire pour une Coupe du monde. Il va falloir qu’ils confirment pour certains. »