XV de France - Coupe du Monde 2027 : Il évoque des (gros) retours dans la liste de Fabien Galthié !

Certains joueurs importants du XV de France ont perdu leur place au profil de profils plus jeunes. C’est le cas de Grégory Alldritt, qui espère convaincre Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde en Australie. Pour Éric Di Meco, le joueur de La Rochelle peut croire en ses chances, et il n’est pas le seul.
À l’instar de Gaël Fickou ou encore Damian Penaud, Grégory Alldritt n’a pas été convoqué par Fabien Galthié pour disputer le Tournoi des Six Nations en début d’année. La concurrence avec les jeunes pépites tricolores est désormais importante, pas de quoi décourager le troisième-ligne du Stade Rochelais, qui espère retrouver le XV de France en vue du Mondial 2027.
« Tant que la liste ne sera pas donnée, je m'accrocherai et je me battrai pour être en Australie, a expliqué Grégory Alldritt dans un entretien accordé cette semaine à RMC et Midi Olympique. Maintenant, il faut faire échéance par échéance. Ça paraît comme si c'était demain, mais c'est aussi très long. Quand on est joueur de rugby, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a déjà une saison à terminer ici, quelque chose à accrocher, que ce soit le top 8 ou le top 6. Semaine après semaine, on va découvrir où on va avec la Rochelle. Il y a une potentielle échéance cet été, où il va falloir se battre aussi pour pouvoir postuler. » Pour l’équipe du Super Moscato Show, l’international français a raison de croire en ses chances.
« Si Alldritt est plus fort que les autres, il jouera. Et Penaud, c’est pareil. Même Fickou »
« Je ne suis pas inquiet du tout pour cette génération. Pour moi, Fabien ne faut pas de jeunisme, il fait une concurrence saine à tous les postes et les meilleurs joueront, estime Éric Di Meco dans l’émission de RMC. Il y a cette mode de jeunisme, moi je n’y crois pas. Et la meilleure preuve, c’est Charles Ollivon. On s’était dit que Fabien allait peut-être passer à la génération d’après. Il se blesse, il revient, il joue, il est bon, il est titulaire. C’est comme ça, c’est la vie, c’est ça le sport de haut niveau. Je ne suis pas inquiet. Si Alldritt est plus fort que les autres, s’il est fort, il jouera. Et Penaud, c’est pareil. Même Fickou. Après, il y a des postes où la concurrence est terrible avec plein de jeunes qui arrivent, mais être jeune, ce n’est pas un passeport obligatoire pour une Coupe du monde. Il va falloir qu’ils confirment pour certains. »
« Alldritt a le talent pour revenir »
Même son de cloche chez Vincent Moscato. « Il a sa chance, confie-t-il au sujet de Grégory Alldritt. Mais il faut oublier cette saison. Il a eu des moments difficiles, mais il revient. C’est quand même un métier usant, surtout quand ils sont internationaux. Alors, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a eu beaucoup d’usure. Qu’il ait eu un coup de moins bien sur une saison, c’est complètement compréhensible. Il lui reste 4-5 ans à faire plein badin et il faut qu’il les fasse. Il a le talent pour revenir. Je pense qu'il sera compétitif pour 2027 ».