XV de France - «J’en ai discuté avec Fabien Galthié…» : Le changement décidé pour la Coupe du monde 2027

Et si le billet pour l’Australie passait par un repositionnement pour Christopher Tolofua ? Le talonneur se lance dans un projet ambitieux en changeant de poste avec le Montpellier Hérault Rugby (MHR) à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, l’objectif étant de se faire remarquer aux yeux de Fabien Galthié. Joan Caudullo, son entraîneur y croit.
Il arrive à certains joueurs de vouloir changer de club pour maximiser leurs chances de participer à une grande compétition, d’autres, comme Christopher Tolofua, opte plutôt pour un changement de poste. La reconversion du talonneur au poste de pilier droit est en cours comme l’a expliqué Joan Caudullo, le manager de Montpellier. L’objectif est simple, offrir la chance à Christopher Tolofua la chance de pouvoir faire partie du groupe de Fabien Galthié pour la Coupe du monde en Australie dans un peu plus d’un an.
« Je crois vraiment à ce projet-là »
« Christopher a travaillé toute la semaine à droite, il a fait de bonnes mêlées, et on va essayer de travailler ça encore sur les prochaines semaines, a confié Joan Caudullo, rapporté par L’Équipe. J'ai été tenté de l'aligner dimanche (face à Newport) mais je vais le faire (bientôt). Vous allez le voir à droite dans les prochaines semaines. C'est un projet qu'on a avec "Tolo", j'en ai discuté avec Fabien Galthié, je crois vraiment à ce projet-là. »
« Je reste persuadé qu'il sera en capacité de pouvoir faire la Coupe du monde 2027 en Australie »
« Il va démarrer la pré-saison (cet été) quatrième droitier, il faut qu'il en passe par là, mais je reste persuadé qu'il sera en capacité de pouvoir faire la Coupe du monde 2027 en Australie. J'en suis sûr. Lui, il a envie d'y aller, il est à fond, donc on va se lancer à 100 % », a ajouté l’entraîneur montpelliérain.
Comme le rappelle L’Équipe, de nombreux joueurs peuvent prétendre au poste de pilier droit au XV de France après la retraite forcée de Uini Atonio : Régis Montagne, Dorian Aldegheri, Tevita Tatafu, Demba Bamba, Paul Mallez, Thomas Laclayat, Georges-Henri Colombe ou encore Rabah Slimani. Mais alors qu’aucun de ces joueurs ne s’est imposé jusqu’à présent, Christopher Tolofua semble avoir une carte à jouer.