XV de France - «J’en ai discuté avec Fabien Galthié…» : Le changement décidé pour la Coupe du monde 2027

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Et si le billet pour l’Australie passait par un repositionnement pour Christopher Tolofua ? Le talonneur se lance dans un projet ambitieux en changeant de poste avec le Montpellier Hérault Rugby (MHR) à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, l’objectif étant de se faire remarquer aux yeux de Fabien Galthié. Joan Caudullo, son entraîneur y croit.

Il arrive à certains joueurs de vouloir changer de club pour maximiser leurs chances de participer à une grande compétition, d’autres, comme Christopher Tolofua, opte plutôt pour un changement de poste. La reconversion du talonneur au poste de pilier droit est en cours comme l’a expliqué Joan Caudullo, le manager de Montpellier. L’objectif est simple, offrir la chance à Christopher Tolofua la chance de pouvoir faire partie du groupe de Fabien Galthié pour la Coupe du monde en Australie dans un peu plus d’un an.

« Je crois vraiment à ce projet-là » « Christopher a travaillé toute la semaine à droite, il a fait de bonnes mêlées, et on va essayer de travailler ça encore sur les prochaines semaines, a confié Joan Caudullo, rapporté par L’Équipe. J'ai été tenté de l'aligner dimanche (face à Newport) mais je vais le faire (bientôt). Vous allez le voir à droite dans les prochaines semaines. C'est un projet qu'on a avec "Tolo", j'en ai discuté avec Fabien Galthié, je crois vraiment à ce projet-là. »